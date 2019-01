Interiørbutik i Ribe lukker: Butiksejer undrer sig

Interiør- og livsstilsbutikken KUBO i Saltgade lukker med udgangen af januar 2019 efter lidt over et år med butik i Ribe. En af ejerne undrer sig over, hvorfor det ikke er lykkedes at få fodfæste i Ribe.

Butikken åbnede 16. november 2017 i de lokaler, der tidligere havde huset Intersport Outlet, men grundet manglende omsætning har ejerne, Johnny og Janie Kubo, nu taget beslutningen om at lukke.

- Julen og juli har været fornuftige, men resten af tiden har været skidt. Vi taber ikke penge, men vi tjener heller ikke noget, og i vores øjne er lidt over et år nok til, at butikken har fået en chance, siger Johnny Kubo, der ikke helt forstår, hvorfor det ikke er lykkedes med en butik i Ribe, når man kun har fået positive reaktioner om butikken.

- Jeg ved ikke, om vi har ligget forkert i byen, eller om der ikke har været nok mennesker, så det undrer mig da over, at det ikke er lykkedes, idet vi tænkte, at det var en god idé med en butik i Ribe, siger Johnny Kubo, der sammen med Janie Kubo også ejer butikker i Blåvand og Esbjerg.

Det er parrets søn, Magnus, som har været daglig leder i butikken i Ribe, og Johnny Kubo forklarer, at lejemålet slutter den 1. februar 2019, og at KUBO derfor vil lukke inden da.