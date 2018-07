Intelligent plaster skal advare ved dehydrering

Esbjerg Kommune skal teste et nyt plaster, som skal være med til at advare mod dehydrering hos ældre borgere. En sender giver besked til mobiltelefonen, hvis situationen er kritisk.

- Det bliver placeret på for eksempel brystkassen eller ryggen, og i plasteret er der en sender på størrelse med et halvt dankort. Sensorer kan så måle og advare, hvis personen er i risiko for dehydrering, forklarer Arne Nikolajsen, der er direktør i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune.

Efter sommerferien bliver Esbjerg nemlig testkommune for et intelligent plaster.

Esbjerg Kommune: Det varme vejr for tiden sender mange ældre på dehydreringens rand, men fremover kan et plaster være med til at afhjælpe problemet hos ældre borgere i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune har modtaget 7,5 millioner kroner fra Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen til forsøget med det intelligente plaster mod dehydrering.Pengene skal bruges til at indkøbe tekniske hjælpemidler, først og fremmest plastret, hos det norske konsortium Mode, der udvikler det. Det er frivilligt for ældre borgere over 65 år i Esbjerg Kommune at deltage i forsøgsprojektet, der startet op efter sommerferien..

Akut hjælp

Arne Nikolajsen oplyser, at der naturligvis er ekstra fokus på risikoen for dehydrering hos i den ekstreme varme for tiden.

Alt personale er informeret, og der står vand på køl hos alle ældre, der modtager hjemmepleje.

- Jeg er ikke bekymret for situationen på plejehjemmene, hvor vores dygtige medarbejdere er godt rustede til at tackle udfordringerne. Det er de ældre i eget hjem, jeg kan være nervøs for. Både dem, som får hjemmepleje, og dem, der ikke gør. Der er en risiko for ikke at få spist og specielt drukket nok og dermed få den nødvendige mængde væske og salt, men vores medarbejdere er ekstra opmærksomme. Har de oplevet udfordringer med at indtage det nødvendige hos en borger, får vedkommende et ekstra besøg samme dag eller dagen efter for at følge op på situationen, fortæller Arne Nikolajsen.

Han oplyser, at kommunens akutteam er blevet kontaktet tre-fire gange dagligt i denne uge af hjemmehjælpere eller egen læge, fordi borgere har været dehydrerede og har haft brug for yderligere hjælp. I cirka halvdelen af tilfældene har medarbejdere fra akutteamet givet intravenøs væske til borgeren i hjemmet, og enkelte har måttet indlægges for at få yderligere hjælp.