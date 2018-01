Integrationen foregår i skolekøkkenet i Gørding

Der bliver grinet meget i køkkenet, når det danske sprog skal øves. Fatima(tv.), Alifa og Mawloda er lige nu i praktik i køkkenet på Gørding Skole, og hvor de tre syriske kvinder under kyndig vejledning hjælpes med at blive integreret på en dansk arbejdsplads. Foto: Jacob Schultz

Tre syriske kvinder arbejder lige nu i køkkenet på Gørding Skole. Her laves både flæskesteg og risengrød, og de syriske kvinder lærer det danske sprog i et tæt samarbejde med køkkenleder Heidi Hansen.

Gørding: Her må der godt grines, og det gør de så de tre syriske kvinder, Alifa, 55 år, Mawloda 42 år og Fatima, 23 år. De tre er lige nu i praktik i køkkenet på Gørding Skole, og her er de under kyndig vejledning af køkkenleder Heidi Hansen, som på sin egen rolige facon hjælper de tre syriske kvinder med at blive integreret på en dansk arbejdsplads. For køkkenlederen er det en udfordring med tre medarbejdere med begrænsede danskkundskaber - men en udfordring, hun gerne påtager sig. - Jeg synes såmænd ikke, at det er så meget anderledes, end hvis jeg har danske medarbejdere i køkkenet. I de 11 1/2 år jeg har været ansat på skolen har jeg været vant til at have medarbejdere af mange forskellige nationaliteter. Men maden, der laves i køkkenet er den samme uanset nationalitet og sprog. Lige nu kræver det lidt ekstra forklaringer, og nogle gange skal der bruges tegnsprog. Det er ikke et problem, men en udfordring, som er til at løse, mener Heidi Hansen.

Dagens ret På skolen i Gørding kan elever og lærere hver dag købe en dagens ret, som koster 22 kroner for en stor portion og 12 kroner for en lille portion. Mellem 40 og 80 elever og lærere benytter sig af det tilbud hver dag. Al maden er lavet fra bunden. Der er også en salatbar, og hjemmebagte brød med pølser, skinke og grønsager, som også laves i skolens køkken.De tre syriske kvinder, som arbejder i skolekøkkenet på Gørding Skole får integrationsydelse. Den er på 6106 kroner om måneden - før skat - når man ikke er forsørger. Når man har et hjemmeboende barn er ydelsen på 8546 kroner - før skat.

Solide danske retter På skolen i Gørding tilbyder de hver dag en dagens ret til elever og personale. Det er som regel gode, solide, danske retter, og her i julemåneden har det både været flæskesteg, risengrød og tarteletter med fyld, som har været dagens ret. - Som muslimer spiser de syriske kvinder jo ikke svinekød. Det tilbereder vi en del af i køkkenet, fordi børnene på vores skole er børn fra landet, som er vant til at spise en del svinekød med sovs og kartofler til. Det er ikke et problem. Tværtimod giver det bare anledning til, at vi driller hinanden venskabeligt. Vi griner sammen i køkkenet, fortæller Heidi Hansen. Alifa på 55 år har været ansat i køkkenet i knap fem måneder, og hun er den af de tre kvinder, som har det sværest med det danske sprog, men både hun og de to andre kvinder lægger ikke skjul på, at de er glade for at arbejde der. - Heidi er god til at hjælpe os. Hun er rigtig sød og god til at forklare os, hvad vi skal gøre, konstaterer Alifa, som har kurdisk baggrund.

Det fælles sprog Fatima og Mawloda er syrere med arabisk baggrund, men i skolekøkkenet i Gørding er dansk det fælles sprog for de tre kvinder og køkkenleder Heidi Hansen. - For mig handler det om at tale langsomt og tydeligt, og for hver dag der går, bliver det lidt nemmere. Når vi arbejder her i køkkenet er der samtidig en god portion sprogtræning, hvor jeg lærer kvinderne nogle meget konkrete ting. I går havde jeg tabt min nøgle - og så lærte jeg dem at sige "jeg finder min nøgle" og efterfølgende datid "jeg fandt min nøgle". På den måde øver vi sproget - og så lærer jeg i øvrigt også et arabisk ord i ny og næ. For mig er det også en spændende proces, understreger Heidi Hansen. De tre syriske kvinder, som bor i henholdsvis Gørding og Esbjerg, lægger ikke skjul på, at de trives i skolekøkkenet i Gørding - og de har det også fint med skolens elever. - Forleden havde vi én af skolens drenge fra 5. klasse i praktik i køkkenet. Her kunne jeg stå og observere, hvor fint han gik i spænd med de syriske kvinder. Han forklarede dem en masse, og de kom rigtig fint ud af det med hinanden. Det var rigtig godt at se, konstaterer Heidi Hansen.