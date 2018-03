Institutionsleder om magtanvendelser: Vi er blevet meget klogere

Esbjerg Kommune: Når antallet af magtanvendelser falder i Esbjerg Kommune, er det, fordi at ledere og medarbejdere er blevet meget klogere, ligesom indstillingen på hele området har ændret sig. Det fortæller Søren Kristiansen, der er leder af modtagecentret Ulvevej i Esbjerg, som har tilknyttet børn og unge mellem seks og 18 år.

- Da jeg begyndte for 18 år siden, var det ikke unormalt, at vi havde to eller tre magtanvendelser om ugen. Sidste år havde vi én. Så der er virkelig sket noget på området. Tidligere tog vi altid konfrontationen, som om det var en magtkamp, mens vi i dag har meget mere fokus på at anerkende og forstå børnene, siger Søren Kristiansen, som har adskillige eksempler på, hvordan medarbejderne i dag håndterer situationer anderledes.

- Hvis vi tidligere oplevede, at en ung dreng var ved at endevende sit værelse og råbte, at vi skulle skride, så blev vi derinde. Vi ville vise, at vi bestemte, og så eskalerede situationen. I dag går vi måske ud og banker løbende på døren, indtil vi bliver inviteret ind. For det gør vi altid. Det er bare et spørgsmål om tid, siger Søren Kristiansen.