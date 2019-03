Inger Støjbergs besøg på asylcenter endte i kram og kindkys

Forud var gået to timer, hvor ministeren først var blevet sat ind driften af asylcentret af AsylSyd, hvorefter hun under en rundtur både hilste på folk, fik taget billeder sammen med beboerne og fik en snak centrets damefrisør, og Inger Støjberg havde da også et indtryk af, at Center Hviding var et meget veldrevet center.

Ud over Inger Støjberg og Karina Adsbøl deltog også borgmester Henrik Frandsen(V) fra Tønder Kommune og Jesper Frost Rasmussen(V) fra Esbjerg Kommune i mødet på Center Hviding. De to herrer forsvandt inden rundturen på centret, der begyndte kl. 12.15 men det var et stort følge, der gik med ministeren rundt. Ud over flere lokale medier var der flere ansatte fra Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, to personer fra Udlændingestyrelsen, fem fra Esbjerg Kommune og en fra Esbjerg Kommune samt flere politifolk og Politiets Efterretningstjeneste.

Det var i slutningen af januar i forbindelse med JydskeVestkysten artikler om de flere hundrede politiudrykninger til centret, at Karina Adsbøl (DF) inviterede ministeren på besøg på asylcentret. Kalenderrytteri havde gjort, at det først to måneder senere blev muligt, og Inger Støjberg kunne godt selv se det uheldige sammenfald i, at hun besøgte centret i forbindelse med utryghed i nærområdet, når der netop har været et infomøde på centret, hvor både politi og en stor del af Hvidings indbyggere sagde, at der ikke er utrygt i Hviding, og at man har et trygt og godt lokalsamfund.

Fra 98 til 17 centre

Inger Støjberg kunne ikke komme nærmere ind på hverken fremtidsplaner for centret, eller hvordan man kan lykkes med at få gennemsnitstiden på 700 dage pr. beboer ned.

- Der er flere årsager til, at hver enkelt sag kan blive trukket ud, og det kan vi ikke løse ved blot at ansætte flere sagsbehandlere. Men vi er gået fra at have 98 centre til i dag at have 17 rundt omkring i landet, så der er sket et markant fald, sagde Inger Støjberg og forklarede, at der var vigtigt at have en vis kapacitet, hvis der igen skulle komme en stigning i antallet af asylansøgere, og at Center Hviding ville være et af de centre, man i fremtiden ville trække på her.

Under rundturen på centret blev Inger Støjberg stoppet af en beboer, der gav hende et brev, som han bad tage hende se på. Kuverten var fra en statsløs palæstinenser, og Støjbergs ministersekretær lagde brevet ned i sin taske, og Støjberg lovede at se nærmere på brevet, hvorefter rundturen fortsatte til køkkener, jobcenter, reception, sundhedshus med mere på Center Hviding.