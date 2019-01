Inger Støjberg: Vi skal have flere udlændinge til Danmark

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var mandag imødekommende over for et erhvervsliv, der gerne vil have mere udenlandsk arbejdskraft.

- Vi kan faktisk ikke undvære de udlændinge, der arbejder her i landet og dermed bidrager til vores økonomi, og dem bliver vi nødt til at have nogle flere af. I regeringen vil vi gerne gøre det nemmere for landets virksomheder at få udenlandske ansatte, og det har vi netop fremsat en række forslag, der skal hjælpe med til, sagde Inger Støjberg til mødet, hvor omkring 100 mennesker fra fortrinsvis erhvervslivet var mødt op.

Esbjerg: Hun er kendt som en strammer og en hardliner, når det gælder den danske udlændingepolitik, men til et fyraftensmøde mandag hos Deloitte i Esbjerg lagde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) en måske lidt overraskende linje for mange

Partner hos Deloitte Jørn Jepsen lagde ved fyraftensmødet ud med at fortælle, at omkring ti proccent af arbejdskraften i Danmark er udlændinge. Foto: André Thorup

Udlændinge skal deles

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi kunne dele debatten op i to, så vi i højere grad tale om to grupper: Flygtninge og indvandrere på den ene side og så udenlandsk arbejdskraft på den anden, sagde Inger Støjberg.

Ministeren blev imidlertid også spurgt, om hun ikke som ofte kontroversiel person er med til at stå i vejen for, at en sådan opdelingen reelt kan finde sted.

- Det kan man mene, men der er en hel del regler og så videre, som der er god grund til at have samlet ét sted. Og jeg er enig i, at det ofte ender med en diskussion om flygtninge. Når vi inden længe skal i valgkamp, er der heller ingen tvivl om, at netop flygtninge og indvandrere kommer til at fylde meget, lød det fra Inger Støjberg.

Udgangspunktet for fyraftensmødet var en diskussion om mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kunne bidrage med oplysningerne om, at Esbjerg Kommunes ønske om vækst i høj grad kan opfyldes af udlændinge.

- Det er faktisk sådan i dag, at 30 procent af de mennesker, der flytter til kommunen, er udlændinge. I runde tal er det lig med, at der hvert år flytter 1500 udlændinge til kommunen. Jeg ser det som en styrke, at der er kommer udlændinge til Esbjerg, og vi bliver også nødt til at have flere, lød det fra Jesper frost Rasmussen.