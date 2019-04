Ingenting må helst gå galt: Der knokles på Ribes Jacob A. Riis Museum

Ribe: Trappen til førstesalen skinner nylakeret i Jacob A. Riis' barndomshjem i Sortebrødregade, selvom der ligger et tyndt lag af støv fra de håndværkere, der stadig arbejder på højtryk for at få alt færdigt i stueetagen.

Riis' gamle værelse med udsigt til Ribe Kunstmuseum er det eneste, der endnu er gjort klart til, at indretningsarkitekter og museets egne håndværkere kan tage fat frem mod indvielsen 27. juli, men for museumsinspektør og projektleder Mette Slyngborg fra Sydvestjyske Museer er der ingen synlige tegn på stress, selvom deadline for håndværkerne er skredet en smule.

- Vi har produceret flere moduler på forhånd, så vi i bedste HTH-stil er klar til at rykke ind og sætte op, når bygningshåndværkerne rykker ud, siger Mette Slyngborg, mens hun viser rundt i bygningerne, hvor man blandt andet har bygget et slumkvarter fra New York op i baghuset. Her skal der opstilles et gammeldags kamera med nyt, digitalt udstyr, så der kan tages familieselfies fra slummen, der herefter synes frem på en tørresnor igennem rummet og indgår i en avisforside, der kan mailes hjem.

- Vi havde andre idéer til rummet også, men den er en fin balance, når man vil undgå at gøre slum og fattigdom til underholdning, siger Mette Slyngborg, at den største udfordring i projektet har været det tidsmæssige, hvor både bygningsrenovering bistået af Jørgen Overbys Tegnestue, udstillingsarbejde, arbejdsprocesser med egne og eksterne samarbejdspartnere har skulle koordineres nøje med museet på samme tid.