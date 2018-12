Ingeniørkoncern om rygter: Vi bliver i Esbjerg

Som følge af en storfusion må Niras i Esbjerg sende halvdelen af sine ansatte til ingeniørfirmaets kontor i Kolding. Det har tilsyneladende skabt rygter om, at Niras lukker i Esbjerg, og det passer slet ikke, fastslår projektchef.

Esbjerg: Siden den landsdækkende ingeniørvirksomhed Niras rykkede ind hos Semco Maritime i domicilet ved Esbjerg Brygge er antallet af medarbejdere vokset, og ambitionen har været, at runde 40 ansatte i de kommende år. Men lige nu er det ikke vækstplaner, de kæmper med på Niras-kontoret i Esbjerg. Det er derimod rygter om en snarlig lukning, og det ærgrer projektchef Søren Andersen. - Sagen er den, at vores afdeling inden for byggeri flytter sin designafdeling i Esbjerg til Kolding, hvor vi i forvejen har en afdeling med 18 medarbejdere. Det gør vi for at styrke de faglige miljøer og dermed give vores kunder en bedre ydelse. Men det har til gengæld også skabt nogle rygter om, at vi lukker i Esbjerg. Det gør vi ikke. Vi er stadigvæk til stede med projektledere, byggeledere og fagfolk i det omfang, der løses opgaver i og omkring Esbjerg, siger Søren Andersen.

Projekter Niras i Esbjerg er og har været involveret i en række projekter i det sydvestjyske område såsom Esbjerg International School, Esbjergs nye ishockeyarena, Kirkens Hus i Varde, regnvandsbassin i Bramming og seperatkloakering i Gørding.



Desuden har Niras været dybt involveret i Fovrfeld Ådal-projektet.



Det meste kendte projekt, Niras laver i Esbjerg, er projektering og byggemodning af alle de marine anlæg ved Esbjerg Strand.

Svært af rekruttere Flytningen sker ifølge Søren Andersen som en konsekvens af den fusion, som Niras indgik med Alectia i slutningen af 2016, hvorefter kontorer er smeltet sammen i bestræbelserne på at skabe mere specialiserede faglige miljøer, der lever op til stadigt stigende krav. Imidlertid er Esbjerg blevet taberen i den forbindelse, men til rygterne om, at Esbjerg-kontoret lukker - og i det hele taget kommer til at stå svagere - lyder meldingen far Niras. - Der bliver færre kontorpladser i Esbjerg, men overordnet sker der en styrkelse af fagligheden. Vi kommer til at kunne levere det, som Esbjerg har brug for og med en ydelse som samlet set er bedre, vurderer afdelingsleder Kurt Thorøe. Han præsenterer samtidig en for Esbjerg tilbagevendende og nedslående besked i relation til Kolding og Trekantområdet. - Vi må desværre se i øjnene, at der er større rekrutteringsmæssige udfordringer ved at trække den kvalificerede arbejdskraft til Esbjerg, siger Kurt Thorøe.

Ny kontorleder Esbjergkontoret vil fremadrettet være fast arbejdssted for omkring 10 medarbejdere mod tidligere cirka 20 ansatte. Afdelingen for forsyning og klimatilpasning i Esbjerg er stadig massivt til stede for at kunne service sine kunder i lokalområdet. Lederen for denne afdeling, Mai-Britt Hemme, bliver fremadrettet også leder af Esbjerg-kontoret, mens Søren Andersen og Kurt Thorøe, kommer til at være i både Esbjerg og Kolding. Derudover vil der løbende være projektmedarbejdere på opgaver indenfor miljø, proces, energi og infrastruktur på kontoret.