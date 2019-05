Ingen vil have dem: Naboer i vild protest mod bosted for narkomaner

Anne Duhn til venstre har fået over 80 underskrifter mod byggeriet af 12 lejligheder til psykisk syge stofmisbrugere i trekanten Stormgade, Spangsbjerg Møllevej og Niels Bohrs Vej. Her er det en af beboerne på Hospitalsvej, der skriver under. Foto: Lars Stokbro

Ældre beboere i Gjesing synes, at man bare flytter et problem med psykisk syge stofmisbrugere, når man bygger nye boliger midt i et område med unge studerende, ældre lejere og store villakvarterer. Politiet skal med hyppige alarmer have mindre end tre kilometer til bostedet. 150 beboere ventes at skrive under på protest.

Esbjerg: Beboerne i Gjesing omkring universiteterne ved Stormgade protesterer nu voldsomt mod byggeriet af et bosted for psykisk syge narkomaner. Omkring 80 beboere på de nærliggende gader, Hospitalsvej, Spangsbjerg Møllevej og Mølleparkvej, har skrevet under på en protest mod byggeriet af boliger og boinstitution for stofmisbrugere. På et grønt område af Universitetssletten vil kommunen bygge 12 almene boliger til stofmisbrugere. I dag bor de i lejligheder i Bostøtten i Sjællandsgade i tæt kontakt med ældre beboere i 34 ældreboliger, hvilket i flere år har givet utryghed og beboerklager. Og nu melder Gjesingbeboerne sig med samme utryghed. Anne og Peter Duhn samler underskrifter ind mod byggeriet og regner med at kunne aflevere 150 underskrifter til kommunens Plan, Teknik og Miljøafdeling inden fristen 30. maj. Ægteparret bor i et lejlighedsbyggeri med fortrinsvis ældre lejere på Hospitalsvej 50-100 meter fra det kommende bosted. - Vi er en gruppe borgere, der er stærk utilfredse med placeringen af nybyggeriet. Vi mener, at de mange ældre borgere bliver utrygge ved at få kriminelle som naboer, siger parret.

PROTESTERNE



Ægteparret kan kontaktes på Anne og Peter Duhn bor på Hospitalvej mindre en 100 meter fra Niels Bohrs Vej. De samler underskrifter mod byggeriet af et bosted for 12 psykisk syge stofmisbrugere.Der er tale om et socialt botilbud. Beboerne har såkaldt dobbeltdiagnoser og kan være truende, sparke, slå, skubbe og spytte, når de til tider er psykotiske.Ægteparret kan kontaktes på peter@duhn.dk

Foto: Foto: Lars Stokbro Denne grønne plet skal afskærmes med støjvolde og hegn. Bygningerne på blive i to etager over terræn.

Kede af det nye byggeri Hvis bostedet medfører en masse kriminalitet i fremtiden, er ægteparret parat til at flytte. - Vi er glade for stedet, og min gamle mor på 93 bor nedenunder. Men det her er ikke særlig spændende, vi vil være bekymrede for at gå over i skoven, siger Anne Duhn. En anden beboer i området har afleveret en indsigelse til kommunen. - Vi bor i et dejligt, roligt, grønt område, hvor mange mennesker bruger skov og park. Der er mange beboere på Hospitalsvej, som er meget urolige og kede af det nye byggeri. - Det er utrygt for børnehaver og børn, der går tur, at der kan flyde med kanyler m.m. Området er ikke egnet til det nye klientel, da der udelukkende er uddannelsessteder og universiteter på stedet, og det vil blive et farligt område at passere som studerende, hedder det blandt andet i indsigelsen.

Foto: Foto: Lars Stokbro I baggrunden ses en af de store universitetsbygninger, der kommer til at ligge klos op ad bostedet. Den centrale cykel- og gangsti til de studerende og deres undervisere slynger sig også gennem området og langs bostedets grund. Foto: Lars Stokbro

Tre kilometer fra politigården I underskriftsindsamlingen peges der også på utrygheden ved at have kriminelle borgere, hvor politiet må komme flere gange om ugen. - Narkomaner skal jo skaffe penge til stoffer, siger Peter Duhn. Han er klar over, at bostedet skal bygges et sted og foreslår et industriområde, f.eks. Måde. Bostedet kan ikke placeres i landlige omgivelser eller mere isoleret fra Esbjerg, da stedet ikke må ligge længere end tre kilometer fra Esbjerg Politigård, da der er erfaring for, at politiet ofte bliver tilkaldt til bostedet. Dette fremgår af bilag til sagen. Heri fastslås det også, at bostedet placeres langs en cykel- og gangsti, som de studerende og ansatte bruger som direkte adgang til uddannelsesstederne i området.

Foto: Foto: Lars Stokbro Området har nærmest parklignende karakter i dag. I baggrunden ses skoven, som deler Niels Bohrs Vej bag parret Duhn, hvor bostedet for narkomaner kommer til at ligge, og Hospitalsvej, hvor der bor mange pensionister. Foto: Lars Stokbro

Flytter problemet Peter Duhn mener, at man bare flytter problemet inde fra byen og laver nye problemer et andet sted. - De ældre inde i byen er jo fortvivlede, når narkomanerne banker på deres døre. Det bliver også det største problem herude, for de ældre er så kede af at få de narkomaner herud. De ældre er nemme ofre for kriminalitet, og der er gamle, der er lige ved at græde over det her, siger 73-årige Peter Duhn, som forklaring på, at han og hustruen, 61-årige Anne Duhn, har startet indsamlingen af underskrifter. - Der kommer mere kriminalitet, fordi der er for langt ind til byen. Herude kan man ikke lige gå rundt om hjørnet og få sine stoffer, hvis da ikke sælgerne rykker med herud, siger Peter Duhn.

Foto: Foto: Lars Stokbro Idyl og ro på svalegangen på Hospitalsvej, hvor der ligger fire toetagers blokke med lejligheder for fortrinsvis ældre. Ægteparret Duhn frygter uro og indbrud og måske tyveri af deres møbler og lignende, der i dag kan stå uberørte udendørs. Foto: Lars Stokbro