Trods modvind bliver ny supercykelsti langs Baggesens Allé en realitet. Mandag tog formand for Teknik & Byggeudvalget plads i gravkoen for at tage første spadestik.

Esbjerg: Den har været lang tid undervejs og har mødt massiv kritik ad flere omgange, men nu er der ingen vej tilbage. Mandag tog formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S) første spadestik til den nye supercykelsti langs Baggesens Allé. Den 3,3 kilometer lange cykelsti har voldt kvaler lige siden, den blev vedtaget af et flertal i Esbjerg Byråd i februar 2018. Både Borgerlisten og Dansk Folkeparti satte dengang spørgsmålstegn ved nødvendigheden af sådan en forbindelse og ikke mindst projektets pris på 26,7 millioner kroner. Begge partier endte med at stemme nej. Også Lokalråd Øst har flere gange givet udtryk for betænkeligheder ved projektet. Senest er supercykelstien kommet i vælten på grund af timingen. Det er galimatias at anlægge cykelstien nu, når store dele af området skal graves op igen om nogle år, fordi der skal separatkloakeres, lyder kritikken. Men ifølge forvaltningen kan det ikke lade sig gøre at vente på separatkloakeringen, der først går i gang om seks år. Og det er kun ved de enkelte stik ind i til boligerne, at cykelstien vil blive gravet op igen, lyder forsvaret fra Teknik & Byggeudvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S), der er ved at have oparbejdet en vis rutine i at forsvare projektet.

Økonomien Den samlede pris for supercykelstien langs Baggesens Allé er 26,7 millioner kroner. Vejdirektoratet støtter projektet med 40 procent svarende til 10,7 millioner kroner. At prisen for 3,3 kilometer cykelsti i begge sider af vejen er så høj skyldes, at den etableres i et område, hvor der i forvejen er anlagt fortove, helleanlæg og parkeringsbåse, der alle skal tilpasses projektet. Hvor den første supercykelsti i Esbjerg forbinder nord og syd, vil supercykelstien langs Baggesens Allé på strækningen fra Fynsgade til Veldbækvej skabe en direkte forbindelse mellem Esbjerg Ø og centrum. Det sker via den kommende cykelstibro i Exnersgade.

Der er ikke noget at sige til, at Baggesens Allé også kaldes rygraden i Østerbyen. Og når rygraden står rankere og stærkere, smitter det af på hele kroppen. Den sideeffekt skal den nye supercykelsti også gerne have ? hele området vil nyde godt af denne opgradering, sagde Søren Heide Lambertsen i sin tale. Foto: Dorthe Lodberg

To etaper Den nye supercykelsti langs Baggesens Allé er med andre ord i massiv modvind. Ikke desto mindre er projektet snart en realitet. Udstyret med gravko og joystick tog udvalgsformanden mandag det første spadestik. - I Esbjerg Kommune har vi en ambition om, at flere skal cykle, og vi skal også cykle længere. Derfor er det vigtigt, at vi skaber disse længere forløb i byen, som ikke bare forbinder bydelene, men også forbedrer trafiksikkerheden og gør det nemmere at være cyklist i byen, sagde udvalgsformand Søren Heide Lambertsen i sin tale. Første del af projektet involverer strækningen fra Fynsgade til Grundtvigs Allé, og denne etape skal stå færdig i løbet af foråret 2020. Etape to fra Grundtvigs Allé til Veldbækvej begynder i efteråret 2019, og strækningen forventes at stå færdig i 2020.

- Sæt tællere op Supercykelstien vil blandt andet bestå af cirka 2.500 meter enkeltrettet og cirka 800 meter dobbeltrettet cykelsti. Dertil kommer farvede, hævede flader flere steder langs strækningen. - Trafiksikkerhed har også været et tema. Der er en række steder langs strækningen, hvor forholdene kan forbedres, så det bliver mere sikkert at færdes langs vejen. De to nærtliggende skoler bidrager til megen trafik på Baggesens Allé, og her er der også lavet forbedringstiltag, som skal gøre skolevejen mere tryg, sagde Søren Heide Lambertsen. Blandt de fremmødte til første spadestik var formand for Lokalråd Øst Bjarne Pedersen. Protestbannerne havde han lade blive hjemme, men begejstring var svær at få øje på. - Vi har forsøgt at gøre indsigelser under hele processen til ingen verdens nytte. Nu er der ikke andet for end at acceptere det, og så håbe på, at der mod forventning virkelig kommer så meget cykeltrafik ud af den her cykelsti, som kommunen påstår. Jeg håber, at de sætter en pylon med en cykeltæller op på strækningen, når de er færdige. Så kan vi få syn for sagn, siger Bjarne Pedersen, der ikke selv regner med at benytte cykelstien, når den står færdig i 2020.