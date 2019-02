Ingen tekniske problemer på Esbjerg-båd ved ulykke

Foreløbige undersøgelser afslører ifølge Esbjerg-rederi, at der ikke var tekniske problemer på rederiets båd, da den kolliderede med et fragtskib, men det er uklart, hvorfor ingen ændrede kursen, efter at have indset, at det andet fartøj ikke reagerede.

Esbjerg: Foreløbige undersøgelser viser, at det ikke var tekniske problemer om bord på mandskabsfartøjet World Bora fra Esbjerg, som var årsag til en kollision med et 81 meter langt fragtskib, Raba, ud for den tyske ø Rügen tirsdag.

Det oplyser ejeren af World Bora, rederiet World Marine Offshore (WMO), på det sociale netværk LinkedIn.

Ved kollisionen kom samtlige 15 ombord på den 30 meter lange World Bora, som er en såkaldte Crew Transfer Vessel (CTV) - heraf 4 besætningsmedlemmer og 11 teknikere på vej til servicearbejde - til skade. Ifølge den første melding kom fem let tilskadekomne, mens ti havde pådraget sig svære kvæstelser, heraf var to kommet så slemt tilskadekomne, at de måtte transporteres til hospitalet med helikopter.

World Bora var på vej til havvindmølleparken Wikinger i Østersøen.

"Indledende undersøgelser af relevante søfartsmyndigheder, lokal politi og WMO-team viser, at hændelsen ikke skyldtes tekniske problemer med World Bora. Vi har ingen oplysninger om det andet fartøjs tekniske status før kollisionen", oplyser World Marine Offshore.

Videre hedder det:

"Det er fortsat uklart, hvorfor hverken World Bora-besætningen eller Raba-besætningen foretog nødvendige justeringer af fartøjernes kurs, efter at have indset, at det andet fartøj ikke reagerede".

Ifølge Esbjerg-rederiet er alle besætningsmedlemmer blevet behandlet for deres skader og kommer sig på hospitalet.

"Der bør ikke være nogen langsigtet konsekvens for nogen af de fire besætningsmedlemmer, " oplyser rederiet.

Undersøgelserne af søulykken, som af tyske medier beskrives som et de mest alvorlige i farvandet ud for Rügen i de seneste år, fortsætter. World Marine Offshore har tidligere oplyst, at kollisionen skete som følge af menneskelige fejl.