Ingen plan B for Seminariehuset i Ribe

Konsekvenser

Vadehavsskolens ledelse præsentede i juni 2018 et oplæg for en fælles overbygningsskole, hvor man ønskede at samle alle 7., 8. og 9. klasser fra hele Vadehavsskolen i SeminarieHuset i Ribe for blandt andet at give et bedre undervisningsmiljø for både elever og lærere.I Gredstedbro var der hurtigt herefter bekymringer for fremtiden fra både Borgerforening og forældre til skolens elever. Også Gredstedbro Gymnastikforening og Kongeåhallen var bekymret for, hvilke konsekvenser en overbygningsskole ville få for lokalsamfundet og foreningslivet.



Planerne blev sat på standby i forbindelse med budgetforhandlinger i efteråret 2018.