Et flertal i økonomiudvalget har givet direktionen i opdrag at inddrage medarbejderrepræsentanterne i spørgsmålet om et totalt rygeforbud uden undtagelse for alle Esbjerg Kommunes ansatte. De Konservative sagde nej.

Esbjerg Kommune: For knap to måneder siden fik Esbjerg Byråds politiske grupper i opdrag at gøre deres sind op om stramninger i den kommunale rygepolitik - skal det være absolut-forbudt for samtlige medarbejdere at ryge i arbejdstiden - også på hjemmearbejdspladser, eller når medarbejdere har døgnvagter? Eller skal Esbjerg Kommune opretholde den rygepolitik, der gælder i dag, hvor rygeforbuddet i selvbetalte pauser uden for kommunens matrikler er tilladt?

På mandagens økonomiudvalgsmøde var sagen på igen, men rent politisk er sagen stadig forholdsvis uafklaret. Et flertal valgte at følge indstillingen og indbringe spørgsmålet for HOVED-Med - samarbejdsudvalget, hvori både arbejdsgiver- og arbejdstager-siden på kommunen er repræsenteret.

De Konservatives May-Britt Andrea Andersen stemte imod - ikke, fordi hun er imod inddragelse af medarbejderrepræsentanter, men fordi hun ikke brød sig om indstillingens ordlyd, der ifølge den konservative politiker smager lidt for meget af, at retningen for HOVED-Med på forhånd er udstukket. Indstillingen lød nemlig, at politikerne skulle beslutte, hvorvidt der skulle arbejdes videre med en stramning af rygeforbuddet for ansatte i Esbjerg Kommune.