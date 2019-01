Ingen akut hjælp til presset landbrugsskole

Kjærgård Landbrugsskole mangler således hvert år et såkaldt udkantstillæg på 200.000 kroner, og med den seneste finanslovsaftale for 2019 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der blev indgået i slutningen af november, får Kjærgård Landbrugsskole heller ikke det særtilskud, der nu tildeles "erhvervsuddannelser med under 450 års-elever og som modtager udkantstilskud". Beløbet, som landbrugsskolen med de godt 100 elever går glip af, lyder på 800.000 kroner.

Baggrunden er, at regeringen mener, at det nuværende taxameter- og tilskudssystem på ungdomsuddannelsesområdet ikke i sig selv motiverer skolerne til at fokusere på kvalitet og er blevet for uigennemsigtigt. En arbejdsgruppe skal komme med forslag til et nyt system senest ved udgangen af 2019.

Ministeren nævner i svaret til Mathias Tesfaye, at der endnu ikke er taget stilling til, hvordan midlerne i "Økonomisk ramme til udbud af erhvervsuddannelser i tyndtbefolkede områder" skal udmøntes - og deri ligger muligvis et lille håb. Samtidig påpeger hun, at der i regeringens udspil "Mod på livet - vejene til uddannelse og job" fra december sidste år lægges op til at harmonisere udkantstilskuddene på tværs af gymnasier og erhvervsskoler og i den forbindelse se på kriterierne for tildeling af udkantstilskud.

Positivt stemt

Det sidste er forstanderen på Kjærgård Landbrugsskole positivt stemt over for:

- Landbrugsskolernes ligger i den lave ende med hensyn til taxameter-afregning, og samtidig vil det være enklere at budgettere med et simplere taxametersystem. I dag er det kun ministeriet som kan udregne det månedlige tilskud nøjagtigt, men små skoler, herunder Kjærgård Landbrugsskole, vil blive ramt hårdt, hvis det kun er fem procent, der kommer som grundtilskud. Vores bygningsmasse er stor i forhold til elevantallet og dermed vores mulighed for at få aktivitets-afhængigt tilskud, men sidstnævnte er jeg ikke modstander af, for vi har høje gennemførelses-procenter og et højt faglig niveau. Imidlertid skal der laves megen statistik og afrapportering for at kunne udregne sådan et tilskud, og det bliver meget tungt administrativt, ligesom der bliver en tendens til at uddanne efter, hvad skolen bliver målt på, i stedet for at uddanne dygtige faglærte som er efterspurgte i erhvervet, mener Kaj Abrahamsen og tilføjer, at Kjærgård har stor succes med at løfte elever med boglige udfordringer, så de gennemfører uddannelsen med pæne resultater.

Folketingskandidat for Esbjerg By og Fanø, Anders Kronborg (S), der formidlede kontakten til sit partis erhvervsuddannelsesordfører, har talt med Tesfaye, der har lovet, at Socialdemokratiet har landbrugsskolernes forhold i tankerne, når der eksempelvis forhandles om det nye taxameter- og tilsyns-system.