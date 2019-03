Omkring 60 mennesker mødte onsdag op til infomøde på asylcentret i Hviding for at møde centrets nye leder og få svar på spørgsmål og frustrationer omkring Center Hviding. Selvom en genbo på mødet satte sit hus til salg som følge af centrets manglende dialog, så efterlod mødet et positivt og konstruktivt indtryk, hvor der også blev efterspurgt mere saglighed i asyldebatten.

- Vi har et godt samarbejde med Center Hviding, og vi kommer her en del. Vi er her, fordi vi fornemmer en vis utryghed, og vi vil gerne mindske den utryghed, folk måtte have i Hviding. For et er, hvad der foregår på centret, men noget andet er udenfor. For der er forskel, og udenfor er der ikke mere kriminalitet end i andre samfund af Hvidings størrelse, sagde Lars Bjerregaard.

Områdeleder Lars Bjerregaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi var en af deltagerne på det infomøde, som AsylSyd havde budt ind til onsdag eftermiddag for at give byens borgere mulighed for at få svar på spørgsmål om byens 325-mand store asylcenter.

Ribe: - Man kan godt få det indtryk, at fordi politiet er så mange gange på asylcentret i Hviding, så er byen et farligt og utrygt sted. Men det er det altså ikke. Det er et rigtigt trygt samfund at være i.

Nul kriminalitet

En af deltagerne var glad for, at Lars Bjerregaard var med til mødet, fordi hans tilstedeværelse netop kunne sætte utrygheden i perspektiv.

- Jeg håber, vi kan få en saglighed ind i debatten, og alle i Hviding har en pligt til at være med til at eliminere den overdrevne frygt, der er. For hvorfor er det, folk er utrygge, når der er nul kriminalitet i byen, lød et spørgsmål.

På enkelte tidspunkter ulmede uroen og uenigheden dog lige under overfladen.

Et var omkring blufærdighedskrænkelser foretaget af centrets beboere. Andre borgere satte ord på bekymringen om, at unge piger blev antastet ved toget i Hviding, og at der var for lidt handling fra AsylSyds side omkring dette område. Endnu et var, da genbo Mikael Jørgensen ganske kontant afkrævede Jakob Kirkegaard et svar på, hvorfor centret havde politianmeldt ham for at true centrets tidligere leder.

Mikael Jørgensen bekendtgjorde ved samme lejlighed, at han sammen med familien havde besluttet at sætte deres hus til salg overfor centret, fordi man var trætte af, at deres klager ikke blev taget alvorligt, og at kommunikationen var som at slå i en dyne.