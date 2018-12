Infomøde fordoblede antal af mårhunde-jægere

- Inden mødet var vi ialt 10, der regulerede mårhund i hele Esbjerg Kommune, men efter mødet er vi blevet over dobbelt så mange, så jeg tror virkelig på, at vi kan få sat regulering af mårhund ind i de helt helt rigtige rammer nu, siger Johnny Iversen og forklarer, at der inden mødet var mange jægere fra Ribe Jagtforenings bestyrelse med i arbejdet, men at nu også har fået mange yngre jægere med.

Mødet var et informationsmøde om regulering af den aggressive og altædende mårhund i Esbjerg Kommune, og der dukkede så mange jægere op til mødet, at arrangørerne fra Ribe Jagtforening var nødt til at hente ekstra stole frem.

Majsbande

Ud fra mødet kan Johnny Iversen se, at mange brænder for det at få udryddet mårhunden.

- Nu skal vi have oprettet en facebookgruppe, så vi kan koordinere arbejdet derfra. Her kan underrette hinanden om, hvor de enkelte mårhunde er skudt, hvor de holder til, hvor foderpladserne er med mere, og så kan vi lave en stor reguleringsindsats ud fra de infos, vi får derfra, siger han og forklarer, at han mener kommunen efter mødet har fat i den lange ende, fordi endnu flere har lyst til at gøre en indsats.

- Hvis jeg inden mødet var i tvivl om, hvor stor opbakning der var lokalt til at få fjernet så mange mårhunde som muligt, så er den tvivl ihvertfald fejet af banen nu, siger Johnny Iversen, der allerede nu arbejder på at oprette en særlig majsbande af ældre jægere, der har meldt sig på banen til at regulere mårhunde under majshøst. Her kan man i samarbejde med landmænd skyde mårhunde, når de løber ud fra majsmarker under arbejdet med høstmaskinerne, hvor der kan opholde sig flere mårhunde ad gangen.