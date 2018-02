Influenza udskyder planlagte operationer på Sydvestjysk Sygehus

Influenza-epidemien har nu også ramt Esbjerg-området. De sidste par uger har man på Sydvestjysk Sygehus fået mange patienter indlagt med influenza, og flere planlagte operationer er blevet aflyst - ganske enkelt fordi der ikke er senge nok.

Esbjerg: Influenzaepidemien har nu også ramt Esbjerg-området. Sydvestjysk Sygehus melder om flere aflyste, planlagte operationer i både Grindsted og Esbjerg på grund af et stort pres på antallet af sengepladser. - De sidste par uger har vi modtaget mange influenzaramte patienter, og det skaber et pres på antallet af senge, fortæller Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske i den Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Han oplyser, at man på sygehuset vælger at isolere alle influenza-ramte patienter for at hindre smitte af både medpatienter og personale. Ifølge Christian Jørgensen er de influenza-ramte patienter, som indlægges, (citat:) "svært syge og kan se frem til et længerevarende sygehusophold".

Situationen har stået på et par uger nu, og vi holder naturligvis øje med, hvordan det hele udvikler sig. Per Busk, administrerende sygehusdirektør, Sydvestjysk Sygehus

Vi rammes af Influenza B Ifølge Statens Serum Institut, der overvåger influenzaepidemier i Danmark, rammes mange i øjeblikket af den såkaldte Influenza B, også kaldet Yamagata.



Antallet af influenzaramte er steget over mange uger. Flere tusinde borgere har været indlagt med influenza siden uge 40 2017, og mange hospitaler melder om et øget pres på sengekapaciteten lige nu, viser en rundringning, som Ekstra Bladet har lavet. Ifølge Statens Serum Institut er 122 mennesker registreret døde i denne sæson i forbindelse med det store influenzaudbrud, vi oplever lige nu, og som altså også har ramt Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted.

Sygehusansatte er også syge Også sygehuspersonalet er ramt af influenza, oplyser administrerende sygehusdirektør Per Busk. Han siger: - Vi oplever i øjeblikket et forhøjet antal sygemeldinger blandt de ansatte, og det skyldes helt klart influenzaen. Situationen har stået på et par uger nu, og vi holder naturligvis øje med, hvordan det hele udvikler sig. Ifølge Per Busk resulterer influenzaepidemien ikke kun i aflyste, planlagte operationer og et sygdomsramt personale. Patienter må ligge på sygehusets gange, og det er en stor udfordring at få sengekabalen til at gå op. - Vi holder i øjeblikket en sengekapacitetskonference to gange dagligt, og vi flytter patienter fra Esbjerg til Grindsted og omvendt. Vi undersøger, om planlagte patientmodtagelser kan ske andre steder på sygehuset, og nogle af de patienter, der henvises fra praktiserende læger, tilbydes en akut tid i vores ambulatorium. Så behandles de ambulant og undgår måske en indlæggelse, fortæller Per Busk, som oplyser, at arbejdet i sygehusets laboratorium er "speedet op". - Jo før vi ved, om en patient har influenza, jo før kan vi sende de patienter, der ikke er ramt, ud af deres isolation, forklarer han.

For sent at vaccinere Influenzaen rammer særligt ældre, svage patienter og patienter med kronisk sygdom. Mange ender med at få infektioner i luftvejene, for eksempel lungebetændelse, og det er for sent at vaccinere, oplyser ledende oversygeplejerske på FAM, Christian Jørgensen, som forklarer, at den influenza, der har ramt Danmark lige nu, er gået uden om den vaccinationstype, der blev givet i sin tid.