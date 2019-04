VESTER VEDSTED: Der er højt til loftet, dunkelt og en helt særegen magisk stemning over det 130 kvadratmeter store fordybelsesrum Vadehavscentret indviede onsdag ved middagstid. Det skete med 130 inviterede gæster som deltagere og dermed var der ekstra stor trængsel ved de interaktive skærme, som er bygget ind i den store glasplint, hvor centrets gæster kan hente information og viden om livet, kulturen, mennesker og dyr i Vadehavsregionen. Det er et rum, som lægger op til fordybelse og giver lyst til at tage på opdagelse.

Vadehavscentret har fået fem millioner kroner i fondsstøtte fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden samt Louis Petersens Legat til den nye kulturudstilling, som har fået navnet "Vadehavsfortællinger. Direktør for A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø, holdt den officielle indvielsestale og her tog han blandt andet udgangspunkt i den store landskabelige diversitet, som præger et land som Danmark trods den beskedne størrelse - knap 43.000 kvadratkilometer.

- En god oplevelse af Vadehavsregionen kræver tid og fordybelse, slog Henrik Tvarnø fast om ideen bag den nye udstilling, og han slog også fast, at da fondsbestyrelsen fik ansøgningen fra Vadehavscentret tog man udgangspunkt i, at der i den nye udstilling var lagt vægt på en høj grad af æstetisk sans og samtidig mulighed for at give gæsterne en oplevelse præget af ro og fordybelse.