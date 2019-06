Bramming: Slagter Theilgaard var lige ved at blive løbet over ende fredag eftermiddag, fordi pølserne til 300 gæster slet ikke var færdiggrillede, da de første mennesker ankom til Din Forsynings indvielse af Brammings nye, flotte rekreative område på Mulvadvej.

De første gæster kom dog også allerede 30 minutter før den officielle start kl. 14, fordi man i det gode vejr tilsyneladende ikke kunne vente med at se Bramming nye sø, der teknisk set er et regnvandsbassin lavet i forbindelse med seperatkloakering, og som ifølge Din Forsynings egne tal breder sig over et samlet areal på 46000 kvm, mens søen kan indeholde 117 mio. øl på 33 cl.

- Vi ser gerne, at dette bliver standarden for vores arbejde rundt omkring i landet, for folk i byen har virkelig taget ejerskab for projektet. Folk har virkelig været positive, og det er vi meget glade for, sagde Din Forsynings bestyrelsesformand, Anders Linde, og forklarede, hvordan regnvandsbassinet på Mulvadvej internt bruges som et præmieprojekt til fremvisning, hvor man har haft gæster med ude for at vise, hvordan opgaven har været grebet an.