Industrivej i Ribe spærret i fem måneder: Erhvervsdrivende mister kunder

For både Anders Rohr Jørgensen fra Kontorcentret og Birger Knudsen fra Specialbutikken vil det give konsekvenser, at Industrivej er spærret frem til november.

- Der har helt sikkert været mindre liv i butikken siden sidste mandag. Normalt har vi måske 100 kunder inde om dagen, og det har der helt sikkert ikke været den seneste tid. Det er især gassalget til private, vi har mistet, for de finder et andet sted at købe det, når de ikke kommer ind til os, siger Birger Knudsen, der er indehaver af Specialbutikken.

Det er to af de forretninger, der især mærker, at vejen er spærret nu og vil være det frem til november i forbindelse med udvidelsen af Trojelsvej og Plantagevej.

Ribe: Bilister, der skal ad Industrivej i Ribe Nord, har i en uge skullet finde en anden vej for at komme ind til eksempelvis Specialbutikken eller til Ribes kontorcenter, AR Jørgensen.

Frygter fyring

Hos Volkswagen Ribe, der også er ramt af vejspærringen, er man mere neutrale omkring de ændrede forhold, og man mærker heller ikke nogen synderlig forskel i antallet af kunder.

- Det er da irriterende, at vejen er spærret, men det er jo et nødvendigt stykke arbejde. Jeg tænker mere på, at alternativet var, at vejen skulle føres uden om Ribe, og det ville være værre for os, siger medejer Torben Madsen.

Ud over selve vejspærringen er Birger Knudsen også ærgerlig over skiltningen samt tidshorisonten for spærringen

- Der står, at vejen er spærret, men det er den sådan set ikke, for man kan godt komme ind ad Bohrsvej. Fem måneder med en spærret vej er meget lang tid, og jeg frygter, at hvis der ikke sker noget drastisk, så må jeg sende en medarbejder på afspadsering eller i sidste ende fyre nogen, siger han.