Indkøbscenter i Esbjerg får sin egen revy

- Vi glæder os utroligt meget til at spille i de nye spændende omgivelser på Broen, og vi synes, det er fantastisk at der er plads til sådan nogen som os. Den nye placering giver mange nye muligheder og kan forhåbentligt trække mange gæster til Revyen, oplyser folkene bag revyen.

Revyen får sin placering i et tomt lejemål, placeret mellem Burger King og Krone Apotek i stueetagen, og revyen spiller otte forestillinger med mulighed for ekstra forestillinger fordelt over en spilleperiode løbende fra den 25. april til den 4. maj.

Revyen spillede i 2018 for udsolgte sale og stående bifald, og vi glæder os til endnu engang at underholde den stadigt voksende tilslutning.

Højere ambitionsniveau

Spark Mig i Revyen er en lokal revy, som begyndte i 2017 med Frederik Knudsen og Daniel Lassen som initiativtagere. De lover sammen med to andre unge skuespillere og seks unge musikere, at de vil indtage de større omgivelser i Broen med et højere ambitionsniveau end nogensinde før.

- Revyen spillede i 2018 for udsolgte sale og stående bifald, og vi glæder os til endnu engang at underholde den stadigt voksende tilslutning. Efter et år med hårdt arbejde for at sætte en revy sammen helt fra bunden er vi endelig klar til tæppefald til en forestilling med nye og originale tekster, selvkomponeret musik og en spændende ny scenografi. Visionen for os er at formidle revy på en ny og moderne måde og samtidig holde fast i de revytraditioner, vi alle elsker, siger de og fortsætter:

- Vi markerer os specielt på den politiske og musikalske side og vægter den spiddende samfundssatire samt de musikalske og glade indslag højt. Vi ser frem til at sende en del mennesker hjem med et godt grin og en fantastisk oplevelse i bagagen.

Teamet bag revyholdet er allerede flyttet ind i Broen og er lige nu ved at bygge scene samt det øvrige miljø op.

Sidste år spillede Spark Mig i Revyen i Sædding Centret.