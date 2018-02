Indbrudstyve smadrede væg og stjal pengeskabet i Rema

RIBE: Købmand Anne Mette Slot fra Rema 1000-forretningen på Trojels Knæ i Ribe er glad for, at røverne ikke kom i butikkens åbningstid og holdt personalet op og røvede penge fra kassen.

Til gengæld er hun ikke glad for, at formentlig tre gerningsmænd tidligt torsdag morgen smadrede en væg ind til forretningens kontor, smed en radiator ud og efterfølgende stjal forretningens pengeskab.

I følge Anne Mette Slot var der et mindre pengebeløb i pengeskabet.

- Gerningsmændene har ødelagt for et større beløb end det de har fået med sig, konstaterer Anne Mette Slot og glæder sig over, at indbruddet ikke gik ud over hendes personale.

- Det havde været langt værre, hvis det var sket, siger hun.