Indbrudstyve slap med skrækken i landsretten

To mænd på henholdsvis 20 og 28 år slap for at blive dømt for et hjemmerøveri, da deres sag var for landsretten i Esbjerg. Dommerne stadfæstede dommen fra byretten, hvor de to mænd fik straffe på henholdsvis to år samt et år og ni måneders fængsel.

Esbjerg: Kenni Aagaard og Kenneth Petersen Meinertz på henholdsvis 28 og 20 år har fået landsretten ord for at være lallende amatører og ikke beregnende hjemmerøvere.

Det var i hvert fald de ord, som forsvarer Casper Strandby brugte om de to mænd, der tirsdag fik stadfæstet deres dom fra byretten, hvor de blev dømt for røveri, men slap for at blive dømt for hjemmerøveri.

Dermed står det fast, at de skal henholdsvis to år og et år og ni måneder i fængsel og slipper for en fængselsstraf på omkring fem år, hvilket en dom for hjemmerøveri kunne have indbragt dem.

De to mænd brød for et år siden ind i en lejlighed i Rørkjærsgade, hvor den mandlige beboer lå og sov. Den ældste af gerningsmændene lyste beboeren i ansigtet med en lommelygte og fortalte, at han havde en kniv, som han var villig til at bruge, hvis ikke manden forholdt sig i ro.

Imens gennemsøgte den anden mand lejligheden, og de to forlod stedet med mandens pung og bilnøgle. Fire timer senere vendte de tilbage og stjal mandens bil fra parkeringskælderen.

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom og ville havde de to mænd dømt for hjemmerøveri.

De to mænd har erkendt, at der var tale om et indbrud, men de har hele vejen igennem nægtet, at de ville have gennemført indbruddet, hvis de vidste, at lejlighedens beboer var hjemme.