ESBJERG: En indbrudstyv var natten til lørdag klokken 02.30 mere end almindelig koldblodig, da han brød ind i en stuelejlighed i Frodesgade. Her havde tyven nemlig taget mad fra køleskabet i lejligheden og sat sig til bords for at spise, da han blev overrasket af lejlighedens 52-årige kvindelige beboer. Herefter stak han af.

Han var kommet ind via et vindue og fik stjålet en mobiltelefon. Politiet kunne ikke oplyse nærmere signalement af manden.