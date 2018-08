BRAMMING: Klokken 4.19 natten til fredag blev der anmeldt et indbrud i en villa i Lindegade. En mand ringede til politiet og fortalte, at der var knust to ruder i naboens villa. Naboen så to drenge løbe fra stedet. Politiet havde fredag formiddag ikke klarhed over, om de to gerningsmænd rent faktisk havde været inde i villaen, og dermed heller ikke oplysninger om et muligt udbytte.OM