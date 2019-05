Indbrud hos tøjbutik i Ribe forpurret af røgkanoner

Ribe: Onsdag kl. 03.22 gik alarmen hos tøjbutikken Mr. i Ribe. To mænd havde smadret en rude med et koben, hvorefter de var brudt ind i butikken med en sæk, der skulle have været fyldt med mærkevarer.

Det var fjerde gang, der var indbrud hos Mr. i Ribe, men denne gang fik tyvene kun en skjorte, et par bukser og en taske med sig, idet butikkens røgkanoner forhindrede tyvene i at få mere med sig.

- Vi kan se på videoovervågningen, at to mænd har været i butikken med en sæk, og vi kan se, at de omkring kl. 02.00 har været foran butikken. De har kørt foran butikken og de har kigget ind ad vinduerne, siger ejer Keld Vestergaard og forklarer, at de to mænd var kørt i en grålig Audi med smadret bagrude, så tyvekosterne hurtigt kunne smides ind.

- Det er første gang, man får så lidt ud af et indbrud hos os, så hvis der skal være noget positivt ved det hele, så er det, at vores nye røgkanoner virkelig har effekt, siger Keld Vestergaard.

Syd- og Sønderjyllands Politi forklarer, at sagen stadig efterforskes, men alt tyder på, at indbruddet i Ribe kan kædes sammen med indbrud i både Padborg, Aabenraa og Tønder natten til onsdag.