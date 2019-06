Indædt byråds-debat om allerede vedtaget cykelstibro

Borgerlisten, De Konservative, De Radikale og Dansk Folkeparti gav udtryk for deres afsmag for cykelstibroen ved banegården, men et politisk flertal vedtog lokalplanen for broen, der skal stå færdig til sommeren næste år.

- Når flertallets bro engang står færdig, kunne vi godt ønske os en inskription ved foden med følgende ordlyd: "Dansk Folkeparti anbefaler, at baneområdet krydses i gadeplan ved Frodesgade eller i læ for blæsten gennem tunnelen ved Borgergade". Men en sådan inskription koster jo, så det gør vi os ingen forhåbninger om.

- Broen over baneområdet ved Esbjerg Banegård har vi i Dansk Folkeparti gjort, hvad vi kunne for at få omgjort. Vi kan dog ikke forhindre et flertal i at foretage den efter vores mening dårlig beslutning. Det har vi givet udtryk for tidligere, og nu er det så lokalplan, der i dag skal besluttes som forudsætning for, at kunne bygge broen. Vi stemmer i Dansk Folkeparti imod lokalplanen, for når man ikke har brug for broen, har man naturligvis heller ikke brug for lokalplanen, lød det fra Sønderby, inden han kom med sit ønske om inskriptionen:

Der er så at sige to standpunkter i dén sag - det ene lyder, at projektet er spild af penge og noget af det mest unødvendige, der længe er udtænkt, den anden, at broen er en tiltrængt gave til cyklisme og fremkommelighed.

Esbjerg: Som forventet delte den kommende cykelstibro over banelegemet stadig vandene, da Esbjerg Byråd behandlede sagen om lokalplanen for broen for sidste gang.

- Af samme årsager, som jeg nævnte på byrådsmødet i marts i år, stemmer Borgerlisten imod i denne sag. Jeg foreslog dengang, at vi udsatte sagen og i øvrigt også sagen om cykelstien i Baggesens Allé nogle år. Jeg syntes dengang, at vi er økonomisk hårdt pressede, og hvis jeg syntes det dengang, så syntes jeg det endnu mere i dag. Ikke mindst efter dagens temamøde, som i høj grad handlede om alt det, vi skal skære ned på - og måske slet ikke længere skal gøre - for vores ældre, børn, handicappede og udsatte borgere, som på ingen måde selv har valgt. Som jeg også sagde sidst, så er det her bare en appel om at tænke med almindelig sund fornuft, sagde Vallø.

Borgerlistens Henrik Vallø henviste til forfatningen af den kommunale økonomi - et emne, byrådet få timer forinden havde fået en orientering om på et temamøde i byrådssalen.

- Vi er meget optagede af cykelforhold og forbedringer, men vi mener, at midlerne kan bruges bedre inden for cyklistområdet.

- I det mindste har vi mulighed for at bremse det nu og spare den million kroner, broen vil koste i årlig drift.

May-Britt Andrea Andersen (K) kaldte det "et prestigeprojekt" og "et projekt, der burde være blevet ved tanken". Hun erkendte, at kommunens anlægsudgift til projektet er brugt, men:

Lang debat

Meldingerne fra de fire modstands-partier irriterede Socialdemokratiets Hans Erik Møller, og det hele udartede sig til en længere, indædt diskussion.

- Det irriterer mig, at man tror, man kan bruge de her penge til ældre og varme hænder. Det er ikke det, de er givet til. Jeg synes, det er et fantastisk godt projekt, der binder byen sammen, lød det blandt andet fra Hans Erik Møller, der - efter at have langet ud efter partierne ét for ét - henstillede til borgmesteren om at holde debatten på sporet:

- Den politiske del - beslutningen om broen - er forlængst behandlet og vedtaget. Det her er alene en sag om lokalplanen, lød det fra Møller, hvilket borgmesteren var enig i:

- Det er korrekt, der har været en tendens til at udbrede os i mange forskellige sammenhænge, medgav Frost Rasmussen, der dog ikke havde held til at bremse de andre partier, der alle ville komme med et modsvar til Hans Erik Møller.

Lokalplanen for cykelstibroen blev vedtaget - med et stort flertal. DFs tre mandater, og de tre fra henholdsvis De Radikale, De Konservative og Borgerlisten kunne ikke ændre sagens udfald i det 31 personer store byråd, hvor Enhedslisten, SF, S og Venstre stemte sagen hjem.