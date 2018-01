Incestsag for retten i Esbjerg: Far anklaget for sex med fire børn

Onsdag begyndte retssagen mod en 48-årig mand, der angiveligt skal have voldtaget fire børn over en periode på 12 år. Iblandt dem er to af børnene hans egne. Arkivfoto

Onsdag blev der taget hul på en retssag, hvor en far står tiltalt for i en periode på 12 år at have misbrugt både egne og andres børn. Der er tale om fire piger og talrige episoder, hvoraf flere angiveligt har fundet sted på forskellige adresser i Esbjerg og omegn. Manden nægter sig dog skyldig.

ESBJERG: En ny, omfattende sag om seksuelt misbrug af børn startede onsdag ved retten i Esbjerg. Her står en 48-årig mand tiltalt for i en periode på cirka 12 år at have voldtaget, misbrugt og krænket fire piger, hvoraf de to af dem er hans egne. I alle tilfælde børn under den seksuelle lavalder. Ved dagens retsmøde kunne anklagemyndigheden fremlægge en række forhold, hvori anklager om voldtægt mod et barn indgår i dem alle. Flere af episoderne har ifølge anklagerne fundet sted i Esbjerg og omegn. Den første episode, som den tiltalte mand står anklaget for, fandt sted helt tilbage i 2003, hvor han angiveligt skal have misbrugt sin daværende kones søster, som på det tidspunkt bare var 10 år gammel. Siden da har tiltalte angiveligt begået talrige overgreb mod blandt andet sine egne to børn, samt en 12-årig pige, som ifølge den tiltalte mand er en ven af hans familie. De seneste overgreb skal have fundet sted mellem august og december 2015, hvor han angiveligt voldtog sin 9-årige datter gentagne gange.

Sagen kort En 48-årig mand står anklaget for at have voldtaget, misbrugt og krænket fire børn under den seksuelle lavalder.Det var i første omgang tiltaltes ekskone, og mor til to af pigerne, der meldte sagen til politiet. Siden er der kommet flere anklager mod manden.



Episoderne har fundet sted over en periode på 12 år. Flere af dem i Esbjerg og omegn.



Der er tale om fire piger, der ved tidspunkterne for overgrebene har været mellem 8 og 14 år. De to af pigerne er døtre af den tiltalte mand.



Der er ingen tekniske beviser i sagen, hvorfor kendelsen bliver afgjort på baggrund af vidneforklaringerne.



Den tiltalte mand har siddet varetægtsfængslet siden starten af april, hvor anklagerne dukkede op.