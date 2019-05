Imponerende setup for den første Smag Festival i Ribe

På blot få måneder er det lykkedes folkene bag en ny Smag Festival i Ribe at stable et imponerende, gastronomisk smagsprogram på benene, og målet er, at festivalen kan brede sig videre op langs vestkysten og sætte Ribe på landkortet både nation

Ribe: - Ja, det griber nok lidt om sig. Bjarne Christensen fra Smags arbejdsgruppe præsterer lidt af en underdrivelse, da han forklarer, hvor meget det er lykkes arbejdsgruppen bag den nye Smag Festival i Ribe at stable på benene i løbet af bare få måneder. Der er workshops med "Lav din egen is" og "Den Bedste Hotdog". Der er "Gin Skole" på Ribes Gamle Rådhus. Der er middage, udstillere, talere og workshops, og Bjarne Christensen er selv både overrasket og stolt over, hvor meget det er lykkedes at få på plads på så kort tid. Han uddyber, af 2019-udgaven stadig blot er en testfestival på en enkelt dag, og at Smag ruller sig helt ud over to dage i 2020, hvor man allerede nu har en liste med over 20 rigtigt interessante udstillere og gastronomi-kendisser fra nær og fjern, som gerne vil høre mere, da de rent tidsmæssigt ikke kunne nå det i 2019. - Vi havde ikke troet, at vi kunne tiltrække den kaliber af indhold som tilfældet er. Ligeledes er vi på grund af åbne arme og sind alle steder lykkedes med at aktivere større dele af byen og helt unikke lokationer allerede i 2019. Det havde vi ikke drømt om var muligt, siger Bjarne Christensen.

Smag 2019 Smag Festival 2019 finder sted 29. maj på og omkring Domkirkepladsen i Ribe, og den arrangeres af en arbejdsgruppe med folk fra blandt andet Porsborgs Gastro Bar, kokke, restauratører og en oplevelsesdesigner. Udstillere er blandt andet Din Insektbutik, Westjysk Smag, Økogårdene Skjern Enge, Abildskær Gård, Oak River Farm og Jernved Mejeri.



Workshops afholdes blandt andet med Thomas Laursen og mad fra den rå natur, spritussmagning fra Vester Vedsted Vingård, den perfekte hotdog og Ginskole.



Talere er blandt andet designer Sabine Appel med "Smag på fremtiden" og iværksætter Simon Toft fra Ølsnedkeren med "Bagom Ølsnedkeren."



Unikke Smag Middage serveres på Kolvig by Brorsonsminde og Hotel Dagmar, mens den officielle fine dining Smag-middag 2019 finder sted i Kannikegården, hvor menuen tager udgangspunkt i udstillernes råvarer.



Se mere om Smag Festival 2019 og det endelige program på smagfest.dk og Smag Festival på Facebook.

Frivillige Smag mener selv de har gjort et mindre scoop, idet det er lykkedes at tiltrække den berømte kok Thomas Laursen, der netop har været tv-aktuel på DR i serien Smagen af Danmark. Han er blandt andet forfatter til bogen VILD, og er mangeårig fortaler for at anvende naturen i langt højere grad end vi gør i dag. Han elsker Vadehavsområdets råvarer, og hans kompetencer benyttes blandt andet af toprestauranter som Noma, Geranium, Relæ, Molskroen og Alchemist, og når Thomas Laursen besøger Smag, laves der et åbent telt, hvor en gruppe på 30 deltagere er involveret i selve madlavningen, mens publikum også kan deltage som publikum. - Jeg ser en urtetur i det salte Vadehavsområde for mig, og to retter, der styres delvist fra scenen, men også med mig der går rundt blandt folk. En lammetatar med ristede sprøde rejer, salte urter og gemte ting fra mit lager. Rosastegt lam med røgede strandurter eller andre lækre, lokale sæsongrøntsager, siger Thomas Laursen og uddyber, at hvis man tør spise østers til den tid, så vil der blandt andet være pocheret østers med strandurter og østersemulsion, røgede strandplanter med creme og grillet sild med strandplanter. At også lokale har taget Smag til sig ses ved, at man har fået tilsagn fra mange mennesker, som gerne vil være frivillige i Smag-regi. - Vi har allerede nu fået tilsagn fra flere interessenter i Ribe, som gerne vil indsluses og hjælpe med skabelsen af Smag næste år, hvilket vi er meget taknemmelige for, siger Bjarne Christensen.

Nøglen Også uden for Ribes grænser er der opmærksomhed omkring Smag-konceptet. - Vi har fået virkelig meget positivt feedback, og senest er vi blevet kontaktet af en helt anden kommune i Danmark, som ønskede, at Smag skulle bevæge sig op af Vestkysten til dem. Dette er en anden tilgang til festivalen, som vi selv har tænkt kunne komme på tale efter de første 3-4 år, siger Bjarne Christensen. Smag får økonomisk tilskud fra Ribe Handelsstandsforening og Sydvestjyske Smagsoplevelser, men Bjarne Christensen forklarer, at hvis Smag skal videreudvikles, så ligger den største udfordring i, at man lykkedes med at sælge pladserne til Smag Middagene og workshops, eller alternativt skaffer kapital andetsteds fra. - Vi er ikke selv i tvivl om, at der er grobund for en festival som Smag, og at den tilfører vores område en seriøs indsprøjtning af rå værdi. Også i forhold til turisme. Både national og med tiden også internationalt, for med den positive opmærksomhed, festivalen har fået mener vi, at den har potentialet til at blive en moderne kulturbærer for vores område. Noget, der i fremtiden kan medvirke til, at Ribe sættes på det gastronomiske verdenskort. Dog stadig med en stor grad underholdning og deltagerinvolvering, hvilket vi mener netop er nøglen til relevansen, siger Bjarne Christensen.