- Men regionen heromkring kan godt være stolte af sig selv og dens bygningsværker, siger Jane Wernick, der sammen med arkitekten Mary Duggin onsdag besøgte både Kannikegården og Vadehavscentret. De to Londonbaserede jurymedlemmer ankom begge til Kannikegården onsdag formiddag fra London, og efter rundvisninger ved de to byggerier gik turen for den ene med taxa til Billund Lufthavn, mens den anden rejste til København, hvor hun samme dag skulle flyve videre til Schweiz for at se på flere af de nominerede bygninger.

- Man kan se flere steder i verden, at der er flere nominerede bygninger det samme sted. Eksempelvis i Singapore, hvor tre bygninger er med, men det er ganske usædvanligt, at der er to bygninger med fra et sted af Ribes størrelse, siger Jane Wernick og forklarer, at det er de enkelte bygninger, komitéen ser på, og ikke hvor de ligger.

Ribe: 62 arkitekturprojekter fra hele verden er af Royal Institute of British Architecture - RIBA - nomineret til prisen som verdens bedste nye bygning i 2018. Som JydskeVestkysten onsdag kunne fortælle, så er Vadehavscentret en af de nominerede, men faktisk er også Kannikegården på Ribes domkirkeplads indstillet til titlen, og det betyder, at lille Ribe har to af de bedste og smukkeste byggerier i hele verden.

Svævende

Udvælgelsen foregår på den måde, at kun medlemmer af Royal Institute of British Architecture kan nominere et arkitekturprojekt. Herefter blev de hundredvis af nomineringer fremlagt for dommerkomiteen, der blev kogt ned til 62, inden de 40 jurymedlemmer henover foråret deler sig ind i mindre grupper, der rejser ud i verden og ser på arkitektur i så fjerne egne som Australien, Canada, Brasilien, Mexico, Thailand, Sri Lanka, Kina, Kenya med flere.

Og altså to i Ribe.

Arkitekten bag Kannikegården, Erik Frandsen fra arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg, og formanden for Ribe Domsogns menighedsråd, Tage Rosenstand, viste de to jurymedlemmer rundt i Kannikegården og i de underliggende ruiner, og der lød flere gange sporadiske "amazing", efterhånden som de blev vist rundt, og blandt andet hørte om, hvordan udgravningens gangbroer hang på væggene frem for at stå på jorden, og var med til at give Kannikegården den svævende effekt, som den er blevet berømt for i arkitekturkredse.

Både Erik Frandsen og Tage Rosenstand er stolte over, at Ribe har hele to projekter med på listen, og de kan nu i lighed med Vadehavscentret blot vente på, at det omfangsrige dommerpanel fra Royal Institute of British Architecture samles til april for at votere i forhold til de enkelte projekter, inden vinderen afsløres i maj 2018.