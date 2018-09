Imod alle odds: Ung diva går mod strømmen med ny tøjbutik

27-årig indvandrer stiftede allerede i gymmnasietiden sin egen webshop med salg af tøj til piger via internet-siden The Queens. Nu åbner Rehena Wajid en fysisk afdeling af The Queens i Torvegade.

Esbjerg: Rehena Wajid på 27 år er ikke bare en integrationssucces. Hun er også en iværksættersucces, der er gået sine egne veje, og seneste kapital i hendes lille erhvervseventyr blev åbningen af tøjbutikken The Queens i Torvegade denne weekend.

Selv angiver hun hårdt arbejde som forklaringen på succesen.

- Jeg har ingen højtuddannet far eller mor til at hjælpe mig, og jeg har da også begået massevis af fejl, men jeg har kæmpet og alt sammen har været med til at bringe mig hertil, hvor jeg er i dag, siger Rehena Wajid.

Hun er indisk af oprindelse og kom som bare tiårig via Malaysia til Bramming sammen med sin familie. Som elev på Esbjerg Gymnasium etablerede hun sin egen internetbaserede tøjbutik for at supplere SU'en. The Queens, som også var navnet på webshoppen, udviklede sig, mens Rehena Wajid fortsatte uddannelsen som finansøkonom på Erhvervsakademi Sydvest, og efterfølgende kombinerede hun erhvervsøkonomi og jura med en uddannelse som HA (jur.).

Uddannelsens bachelordel fra Syddansk Universitet afsluttede den 27-årige esbjergenser denne sommer, og nu går hun imod strømmen ved at udvide sin webshop fra den toværelses lejlighed med en fysisk butik.