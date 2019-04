Ikonisk spisested i Skolegade søger nye ejere

Lækkerbiksen har ligget i Skolegade 19 siden 1992. Gennem årene har ejerskabet skiftet hænder flere gange. Kenn og Pia Pedersen overtog senest forretningen den 1. juni 2015 efter Thomas og Anne Thomsen, der solgte stedet for at fokusere på driften af Spisestuen i Danmarksgade.

Esbjerg: Muligheden for at snuppe en sandwich fra Lækkerbiksen på vej hjem fra en tur i Esbjergs natteliv kan snart være fortid. De nuværende indehavere, ægteparret Kenn og Pia Pedersen, har efter fire år bag disken besluttet at sælge. De håber at finde en arvtager til både lejemål, køkken og koncept.

Køkkeninventar og fremtidsplaner

Han tror dog alligevel på, at Lækkerbiksen kan gøres til en rentabel forretning.

- Det kræver, at man vil gøre med ud af nattesalget, end vi har kræfter til lige nu. Vi har andre forretninger, der skal passes og tre små børn derhjemme. Vi er blevet for gamle til alt det natteroderi, siger Kenn Pedersen, der også ejer Esbjerg Frugt og Grønt og gourmetforretningen Wintherriet sammen med kompagnonen Dennis Winther.

Mandag eftermiddag slog han en salgsannonce op på Lækkerbiksens Facebookside. Heraf fremgår, at potentielle købere kan overtage lejemålet på cirka 120 kvadratmeter, hvoraf de cirka 40 er butiksareal. Derudover rummer ejendommen fryserum, kontorlokaler, stort køkken, lagerkapacitet og kælder. Derudover er der mulighed for at tilkøbe et komplet industrikøkken med skabsfrysere, ovne, kogeplader, industriopvaskemaskine, to emhætter, smørrebrødskøler, salatbar, madpakkesvejser med videre.

- Vi arbejder ikke ud fra én bestemt salgsmodel. Hvis vi ikke kan finde nogen, der vil overtage Lækkerbiksen konceptet, men kun er interesseret i lokalerne, er vi lydhøre. Vi håber dog, at vi kan finde en, der vil overtage en del af vores kundekartotek. Vi servicerer blandt andet en institution i Esbjerg Kommune, siger Kenn Pedersen.