Ikonisk elektronikforretning har forladt Torvegade

Esbjerg Electronic har i over 50 år repareret elektroniske hovedpiner i alle størrelsesordener, men fremover bliver det fra en anden adresse. Butikken er flyttet fra Torvegade til Rørkjærsgade.

Esbjerg: Byens ældste elektronikforretning har skiftet adresse. I midten af maj havde Esbjerg Electronic sidste åbningsdag i Torvegade. Siden er forretningen genåbnet i nye lokaler i Rørkjærsgade 69B.

- Jeg har længe drømt om bedre værkstedsfaciliteter. Det får vi her, siger indehaver Jørn Bonnichsen.

Han overtog butikken i september 2017 efter Mogens Hansen, der i en alder af 76 år havde besluttet at afhænde sit livsværk for i stedet at nyde sit otium.

Hansen startede Esbjerg Radio- og TV Service i 1967, hvorfra han både solgte og reparerede radio og tv-apparater. Butikken, der siden hen har skiftet navn til Esbjerg Electronic, har i dag specialiseret sig i reparationer og servicerer en bred kundeskare, der blandt andet tæller lokale elektrikere, offshore-virksomheder, lastbilsværksteder og private kunder.

Siden overtagelsen har Jørn Bonnichsen, der er udannet elektromekaniker ved Bang og Olufsen og senere har videreuddannet sig indenfor IT, udvidet forretningen og indgået en ny samarbejdsaftale med elektronik-webshoppen Elextra. Butikkens 18.000 varenumre er dermed blevet udvidet med yderligere 28.000 online.