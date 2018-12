Nye udfordringer venter

- Jeg vil assistere Bertoni den første måneds tid, alt efter behov for lige at hjælpe dem i gang og vil derefter trække mig helt ud af butikken, da jeg skal i gang med et endnu uvist nyt kapitel i mit arbejdsliv, noget som mange har spurgt til, men som jeg endnu ikke har på plads. Jeg gerne have lov til at takke kunderne for den utroligt gode opbakning, jeg altid har haft i byen, og tak til dem, som lige har været forbi for at tage afsked, det har været helt rørende, noget som jeg er glad for og værdsætter rigtig meget, siger Jørgen Fischer Pedersen.

På grund af overtagelsen 1. januar, vil det allerede nu være mulighed for at gøre en ekstra god handel indtil nytår, hvor alt i butikken er nedsat med 50-70 procent.

Jørgen Fischer Pedersen opfordrer kunderne til at få brugt deres gavekort/tilgodeseddel, inden han lukker 31. december, da det derefter ikke vil være muligt at få dem indløst.