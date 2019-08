Ikke mere krisesnak: Den røde løber var rullet ud hos købmanden i Hunderup

Købmand Anna Grethe Madsen overtog for syv år siden driften af købmandsforretningen i Hunderup. Det blev markeret tirsdag med masser af aktiviteter og gode tilbud. Bag arrangementet står købmandens uundværlige venneforening med en halv snes frivillige, som tager en stor tørn til gavn for købmanden og forretningen.

HUNDERUP/SEJSTRUP: Der var flag både inden for og uden for købmandsforretningen. Den røde løber var rullet ud, og der var tilbud på benzin og diesel på Go-On tanken ved købmanden, ligesom en pandekagevogn, en bod på grønsager og pyntegræskar, bål ved de lokale spejdere og smagsprøver inde i forretningen også var med til at markere, at det var en ganske særlig tirsdag hos købmanden i Hunderup.

Tirsdag var det således syv år siden Anna Grethe Madsen overtog driften af forretningen. Det gjorde hun dengang i 2012 sammen med en kompagnon, men de seneste fem år har hun drevet den alene. Og dog. Købmanden har således en særdeles aktiv venneforening, Købmandens Venner, bestående af en halv snes aktive - fortrinsvis pensionister - som giver adskillige hjælpende hænder med, når der skal bankes et større arrangement op, som det der tirsdag skabte masser af liv i og omkring købmandsforretningen.

- De er helt uundværlige. Uden dem kunne vi ikke lave det her arrangement. Det er Dorthe, som har lavet alle aftalerne med leverandørerne, som er kommet her, konstaterede Anna Grethe Madsen, og den Dorthe hun omtaler er Dorthe Knudsen, som er formand for Købmandens Venner.

Sidste forår var der uro og tvivl om fremtiden for forretningen i Hunderup. Uenighed med bestyrelsen, borgermøde og krisestemning. Det er der ikke længere. Tværtimod.