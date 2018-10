Idrætsråd: Hvorfor skal fodboldklubber betale for lempelse for rideklubber?

Formanden for Esbjerg Idrætsråd, Villy Grøn, kan slet ikke se det rimelige i, at kommunens rideklubber skal tilgodeses og have så stor en del af den kage, som kommunen giver tilbage til foreningerne. Idrætsrådet vil indgive et høringssvar.

Esbjerg: Esbjerg Idrætsråd er langt fra begejstret for det forslag til nye regler for gebyrer og lokaletilskud , som nu er blevet sendt i høring efter, at politikerne i Kultur & Fritidsudvalget har nikket ja til direktionens udspil.

- For det første er vi skuffede over, at manøvren med at "gøre kagen større" er blevet udskudt et år. Man har trods alt haft et helt år til det arbejde, og der er ikke sket noget. De to millioner kroner, der i første omgang skulle lempe forholdene for foreningerne, er skrumpet til halvanden million kroner. Der er blevet brugt mange penge på at omplacere foreninger i de forskellige kategorier. Det undrer os meget, for hvorfor skal de afsatte penge, der skulle bruges på at regulere taksterne, bruges på at omklassificere? De to ting har som udgangspunkt overhovedet ikke noget med hinanden at gøre, siger Villy Grøn, der er formand for Esbjerg Idrætsråd.

Idrætsrådet har netop haft møde i forretningsudvalget og drøftet situationen, og rådet vil om kort tid komme med et høringssvar i sagen.