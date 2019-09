Idræt om Dagen-instruktør i Gørding fik Månedens Skulderklap

Gørding: Omkring 40 personer var mandag formiddag i fuld gang med gymnastikken, da filialchef hos Sydbank i Bramming, Søren Mauritsen Nielsen, brød ind midt i musikken for at bede om ordet.

Årsagen var, at han sammen med JydskeVestkysten skulle uddele Månedens Skulderklap, der flere gange årligt gives til personer, der lokalt gør et stort stykke frivilligt, ulønnet arbejde. Og det må man sige, gymnastikinstruktør Sonja Andresen fra Idræt om Dagen i Gørding gør. Og som hun har gjort i alle de syv år, hun har stået for gymnastikken fra klokken 9-11 mandag formiddag.

Da Søren Mauritsen Nielsen kom ind i den lille gymnastiksal vidste de fleste deltagere formentlig, hvad der skulle ske, men ikke Sonja Andresen, der flittig som altid var ved at gøre musikken klar til næste øvelse.

Flittig og velforberedt er også nogle af de kendetegn, der går igen i nomineringen af Sonja Andresen, og det var også nogle af de egenskaber, Søren Mauritsen Nielsen lagde vægt på i sin tale til en rørt Sonja Andresen, der var glad for påskønnelsen fra Idræt om dagen-deltagerne.