Idémænd bag folkemøde er blevet helte

Karen Muff fra Sydbank kunne på JydskeVestkysten uddele prisen som Hverdagens Helt for januar måned 2019 til idémændene bag Energiens Folkemøde, som er fra venstre Jan Christensen, Per Andersen og Niels Aage Giversen. Foto: André Thorup

Esbjerg dannede i 2018 rammen om Energiens Folkemøde og kommer til det igen i 2019. Idémændene bag er blevet hædret som Hverdagens Helte.

Esbjerg: Egentlig troede de bare, at de skulle til møde på JydskeVestkysten og fortælle lidt om 2019-udgaven af Energiens Folkemøde. Idémændene Per Andersen, Jan Christensen og Niels Aage Giversen dukkede da også op og var i gang med at tegne og fortælle, da Karen Muff fra Sydbank, med hvem JydskeVestkysten uddeler prisen som Hverdagens Helt, dukkede op. Ind kom hun med diplom og et skulderklap på 2500 kroner som synlige beviser på, at de tre mænd, der står bag Energiens Folkemøde er blevet kåret som Hverdagens Helte for januar måned 2019. Som begrundelse gav Karen Muff blandt andet følgende: - Fra idé til endelig udførelse har de tre primus motorer fået stablet et arrangement på benene, der ikke bare skaffede de væsentligste spillere i energibranchen til Esbjerg som eksempelvis landets energiminister og en række førende virksomheder og institutioner, det lykkedes også at trække publikum ned til den såkaldte Rio-grund for at komme nærmere på debatter og opstillede telte. I 2019 blive arrangementet gentaget, men denne gang med afvikling på selve Torvet samt senere på året, og dermed vil Energiens Folkemøde blive langt mere synligt, lød det.

Hverdagens Helt Hver måned kårer Sydbank og JydskeVestkysten en Hverdagens Helt i Esbjerg. Hverdagens Helt er en person eller en forening, som har gjort en forskel med sit frivillige arbejde. Med hæderen følger en check på 1.500 kroner til enkeltpersoner og 2500 kroner til foreninger. Har du et bud på, hvem der skal være næste måneds Hverdagens Helt, så send en indstilling til komiteen, der består af repræsentanter fra Sydbank, JydskeVestkysten, Syd- og Sønderjyllands Politi og Esbjerg Kommune til: cfh@jv.dk

Det vides endnu ikke, hvor det lille diplom skal hænges op, men de tre mænd bag Energiens Folkemøde blev rørt over udnævnelsen som Hverdagens Helt. Foto: André Thorup

Torvet bliver base Som noget nyt bliver Energiens Folkemøde i 2019 nemlig holdt på Torvet, der vil blive omdannet til et stort sammenhængende område med telte og udstillinger, og samtidig er der blevet gjort store anstrengelser for at folkeliggøre begivenheden. Således vil der i dette års udgave være en række indslag - blandt andet opstilles et vaskeægte F-16-fly, som man kan komme op i - der hæver kvaliteten af folkemødet. - Vi har jo haft en del vægt på de rigtige oplægsholdere, og det har vi også i år, men nu lægger vil til i håbet om lidt bredere at kunne trække folk til, siger Jan Christensen. Blandt andet bliver Energiens Folkemøde 2019 ikke holdt samtidig med festugen, men derimod 18. og 19. september, når skolerne er tilbage efter sommerferien og i gang, idet det er et særskilt mål også at interessere flere unge i at deltage. Oven på overrækkelsen ville Per Andersen gerne indrømme, at han trods sine mange års erfaring blev lidt påvirket af at stå som modtager af prisen som Hverdagens Helt. - Jeg må faktisk sige, at jeg blev lidt rørt. Man tror det jo ikke umiddelbart, men det var en dejlig påskønnelse, sagde Per Andersen på vegne af de tre idémænd og prismodtagere.

Måske minister igen I øvrigt kunne de tre fortælle, at de fleste af de firmaer og organisationer, der havde stande i 2018, kommer igen i 2019. På samme vis er det også ønsket at få energiministeren til at komme, men da der som bekendt vil have været valg til Folketinget inden september, ved ingen, hvem der er energiminister til den tid. - Men vi har fra ministeriet fået at vide, at man ser positivt på Energiens Folkemøde, så det kan være, at det allerede står i den kommende ministers kalender - uanset hvem det bliver, siger Per Andersen med et smil. Energiens Folkemøde 2018 havde en del fokus på olie/gas og vind, men i 2019-versionen vil der være en lidt bredere fokus på begrebet "Energi", så eksempelvis forsvarets brug af energi til køretøjer eller miljøets problemer med plastikforurening kunne være emner for debat.