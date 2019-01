Fredag aften var der fuldt hus i Hviding Forsamlingshus, hvor 1040 stykker stegt flæsk med tilhørende persillesovs blev solgt til et godt formål. Det store, indsamlede beløb skal gå til et nyt varmeanlæg i forsamlingshuset.

Ribe: Der var fuldt hus i Hviding Forsamlingshus fredag aften, hvor foreningen bag det kendte forsamlingshus havde inviteret til støtteaften med stegt flæsk og persillesovs.

Ida Klaaby, der til dagligt står for madlavningen i Hviding Forsamlingshus, havde valgt at sponsorere maden, så hun havde brugt sin fredag på at stege 1040 stykker stegt flæsk, der fredag aften blev serveret for de 162 tilmeldte gæster, hvor alle indtægter fra aftenen skulle gå til et nyt varmeanlæg i forsamlingshuset.

- Vi fik et overskud på aftenen på 30.000 kr., og det er vi rigtigt godt tilfredse med, siger Ida Klaaby og forklarer, hvordan man også fik penge ind på andre måder end ved at sælge flæsk og senere kaffe og kage.

- Vi havde fået mange fine sponsorgaver fra de lokale forretninger, og de blev solgt på auktion fredag aften, hvor alle penge gik til varmeanlægget, siger Ida Klaaby og forklarer, hvordan man blandt andet bortauktionerede amarone-vin, klipning, blomster, P-skiver med mere, ligesom hun også var ganske godt tilfreds med, at man kunne sælge en kost for 250 kr., fordi pengene gik til et godt formål.

Blandt de større donationer gav Bossen VVS i Gram et gavekort på 6250 kr. Forsamlingshuset varmes i dag op af et oliefyr, men der er stadig et stykke vej til et nyt varmeanlæg, for Ida Klaaby forventer, at et nyt anlæg koster langt over 100.000 kr, hvorfor man nu skal i gang med at søge fonde.