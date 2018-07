IberCup: EfB forventer overskud efter fravalg af storhold

Mens EfB's U19-hold spillede sig i finalen ved årets IberCup med en sejr på hele 10-1 over norske Vigør FK er arrangørerne ud til også at få et godt resultat på bundlinjen. Foto: Lars Johansen.

Efter underskud på de to første udgaver af den højtprofilerede ungdomsturnering, IberCup, er EfB på vej til at lave et overskud på turneringen.

Esbjerg: Tredje gang kan blev lykkens gang for EfB i forhold til et godt økonomisk resultat på IberCup. Allerede før sidste kamp er spillet i 2018-udgaven af IberCup, ser det ud til, at EfB kommer ud af turneringsafviklingen med sorte tal på bundlinjen, selv om antallet af deltagende hold er faldet i forhold til de tidligere udgaver. - Vi har gjort meget for at fjerne vores faldgruber ved at spare og ikke sætte gang i flere udgifter. Så håber vi, at det bliver et kæmpe stævne, fortæller EfB-formand Søren Copsø. Hvor meget det forventede overskud fra årets IberCup løber op i, har esbjergenserne først et endeligt overblik over, når de sidste afregninger efter turneringen er på plads.

IberCup Den portugisiskledede turnering så dagens lys i 2009 ovenpå et ønske om at udvikle muligheder elitehold.I dag tæller IberCup seks turneringer, der spilles i USA, Spanien, Danmark, Brasilien og to i Portugal.



EfB er i første omgang sat til at afvikle fire udgaver af IberCup, hvor 2018 er tredje gang, at eliteturneringen spilles i Esbjerg.

Nej tak til storhold For at ramme det ønskede vendepunkt ovenpå to års markante underskud, der samlet løb op over en halv million kroner, har esbjergenserne foretaget ændringer indenfor logistikken og fundet besparelser indenfor forplejning og dommerbesætningen. - Vi har blandt andet bedt flere af storholdene om at blive hjemme, da vi kun har udgifter til dem. Vi har ikke kunne tåle at have et år mere med underskud. Nu skal vi evaluere efterfølgende, om det skal op igen. Vi har mange, som vi skal kunne se i øjnene bagefter, siger Torben Egelund fra EfB Amatørers stævneudvalg med henvisning til de mange frivillige og sponsorer, der har gjort det muligt for esbjergenserne at arrangere turneringen. Det førte blandt andet til et nej tak til store klubber som SL Benfica og Sporting Lissabon, samt de forsvarende engelske mestre fra Manchester City.