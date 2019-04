IT-firma rykker ind i Esbjerg Business Park

Bedre arbejdsforhold

- Fordelen ved at flytte er, at vi får langt bedre arbejdsforhold i form af bedre plads samt store og lyse kontorer. Samtidig får vi mulighed for fællesskab og tværfaglig vidensdeling blandt domicilets øvrige lejere, siger Klaus Nielsen, der etablerede XPConsult for 17 år siden.

XPConsult har specialiseret sig i service og vedligehold af it-systemer på fastprisaftaler. It-virksomheden har lejet 400 kvadratmeter kontorer i et "ben" på 1. sal i den Y-formede bygning. Esbjerg Business Park er indrettet med mange krydsfelter, så XPConsult kan uden videre bruge de eksisterende it-faciliteter, men som et lukket netværk, som kun virksomhedens medarbejdere har adgang til.

Endvidere har XPConsult i lighed med de øvrige lejere koblet sig på Det Faglige Hus' kantineordning.