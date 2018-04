IT Nørd-elever var til robotparty i Portugal

Ribe: Et hold elever fra Sydvestjyllands Efterskoles valgfag, IT-nørd, har været på en tur til byen Guimaraes i Portugal for at deltage i en tre dages robotkonkurrence kaldet RoboParty.

Her blev de flot modtaget, da de var eneste udenlandske hold, der deltog i konkurrencen, der er blevet afviklet i 14 år. Der var 124 hold af fire personer - og alle hold bestod af tre unge på 12-18 år og en lærer.

Konkurrencen bestod i, at man ved åbningsceremonien fik udleveret en robot i samlesæt. Den skulle så loddes sammen og derefter konkurrere i tre discipliner.

- Vi klarede os rimelig godt i de to første konkurrencer og fik nogle fine resultater. I dansekonkurrencen satsede vi alt og det gav pote: Vi fik en tredjeplads med melodigrandprixsangen "Higher Ground' af Rasmussen, fortæller efterskolelærer Mads Madsen og forklarer, at eleverne også fik tid til at kigge på byen og nabobyen Porto, hvor man både så en borgruin og et vinlager.