IKEA betaler 58 millioner for Esbjerg-grund

Tinglysningsdokumenter afslører, at IKEA har købt den store grund i Kjersing for 58 millioner kroner. Et stærkt signal om, at varehuskæden vil bygge i Esbjerg, mener borgmesteren og sælgeren af grunden, direktør Bjarne Pedersen, som for 20 år siden købte jorden af kommunen for lidt mindre end ti millioner kroner.

Det viser sig nemlig nu, at den verdensomspændende varehuskæde har betalt knap 58 millioner kroner til Pedersen Gruppen for den cirka 55.000 kvadratmeter store grund i Kjersing. Og selv for en gigant som IKEA er det så mange penge, at det er svært at forestille sig, at man lægger så mange penge for et stykke jord, hvis man ikke efterfølgende placerer et varehus på grunden.

Bjarne Pedersen købte for omkring 20 år siden jorden nord for jernbanen i Kjersing af Esbjerg Kommune for omkring 10 millioner kroner. Jorden er ejet af City Nord Retail Park A/S.Siden har han blandt andet byggemodnet jorden og etableret vejanlæg og parkeringsplads. Han solgte tidligere i år 55.000 kvadratmeter af jorden til IKEA for knap 58 millioner kroner. Tidligere har han solgt jord til Harald Nyborg for cirka 7,5 millioner kroner og til Biltema for 16,5 millioner kroner.

Spekulationer

Det har medført spekulationer om, hvorvidt IKEA nogensinde kommer til at bygge varehus i Esbjerg, men borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er ikke i tvivl - og slet ikke når han nu kender prisen, som jorden er handlet til.

- Det er da et stærkt signal om, at man fastholder sine planer, at man betaler næsten 60 millioner kroner for en grund. Men jeg har nu heller aldrig tvivlet på, at det hele handlede om, at IKEA ønsker at bygge en butik, der passer til fremtidens behov og ikke fortidens. Så snart IKEA har styr på den del, så er jeg overbevist om, at de melder ud, hvornår de vil opgøre en butik på arealet, siger borgmesteren.

Sælgeren af grund, Bjarne Pedersen, direktør, Pedersen Gruppen, har arbejdet i 20 år på trække IKEA til Esbjerg. Han har aldrig været i tvivl.

- IKEA kommer, og vi kan være stolte af, at det er lykkedes at få en af verdens største detailhandelsgiganter her til byen. Den dag IKEA-varehuset står her, har vi Vestjyllands stærkeste detailhandelsområde i Kjersing, siger han.