I lære i Folketinget: Tre elever fra 9.a vil ikke give statsborgerskab til flygtninge

Tre elever fra Bakkevejens Skole i Bramming har fået sæde i ungdomsparlamentet på Christiansborg 29. januar. Her vil de blandt andet arbejde for deres lovforslag om, ikke at give statsborgerskab til flygtninge

BRAMMING: Skoleeleverne Mads Anton Højer, Søren Lyhne Pedersen og Axel Emil Jensen, der alle går i 9.a på Fortunaskolen Bakkevej i Bramming - skal 29. januar beklæde tre af de eftertragtede pladser i folketingssalen på Christiansborg i København.

De tre drenge er nemlig tre af de 179 elever fra hele landet, der er udvalgt til at deltage i ungdomsparlamentsdagen, og her skal de på egen krop opleve, hvordan det er at arbejde som politiker.

De skal møde politikere, de skal samarbejde med embedsmændene i de politiske udvalg og alle er de enige om, at det bliver en vildt spændende oplevelse.

Mads Anton Højer, Søren Lyhne Pedersen og Axel Emil Jensen håber også, at de får lov til at få hilst på deres "partifælle", Folketingets formand Pia Kjærsgaard fra DF.

Sammen med ni andre fra den gruppe, der har beskæftiget sig med emnet integration, har de da også gjort et lovforslag til fremsættelse og i behandling i folketinget på nøjagtig samme måde som de "rigtige" politikere gør det.

- Vores lovforslag går ud på, at der ikke skal gives statsborgerskab til flygtninge, siger de om deres lovforslag, og uddyber:

- Mange kommer her til landet, men er ikke indstillet på at integrere sig. Selv efter otte år kan mange end ikke snakke dansk endnu. Det du'r simpelthen ikke. Og så skal der heller ikke gives statsborgerskab til dem, siger Mads, Søren og Axel Emil.

De tre politiker-spirer har masser af argumenter for deres synspunkt og det lovforslag, de sammen med ni andre i integrationsgruppen skal søge at forhandle igennem, så mindst 90 af Folketingets 179 mandater vil støtte det.

Eleverne rejser til København sammen med lærerne Morten Larsen Ramsing og Niels Jepsen, og de elever og andre, der gerne vil følge slagets gang i salen, kan gøre det via direkte TV på Folketingets hjemmeside og Folketingets TV-kanal.