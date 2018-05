I Gørding er de triste over at Brugsen lukker

Fredag formiddag skinnede solen foran Dagli' Brugsen i Gørding. Men en del af borgerne ærgrer sig over, at Brugsen lukker. Flere var dog ikke spor overraskede.

GØRDING: Ægteparret Marie og Peter Staal fra Gørding var fredag formiddag inde i byens Dagli' Brugs og handle ind til pinsedagene. De var overraskede, da de torsdag hørte, at Brugsen lukker med udgangen af juni måned.

- Vi handler meget her i forretningen. Vi deler vores handel mellem Brugsen og Spar-købmanden, fordi vi vil gerne støtte begge byens butikker. Vi lægger al vores dagligvarehandel i Gørding, og vi troede sådan set, at Brugsen kørte fint nok, fortæller parret.

- I fremtiden må vi så lægge vores indkøb hos købmanden, men for byen som helhed er det trist, at der ikke er basis for to dagligvareforretninger. Vi håber de beholder tankanlægget her, for det er den eneste benzintank i Gørding, siger Peter Staal.

42-årige Lene Hansen var også inde og handle fredag formiddag, og hun er til gengæld ikke så overrasket over, at Brugsen lukker.

- Nu er jeg nok ikke den rette at spørge. Jeg har selv arbejdet i 13 år forretningen. Indtil for tre år siden, hvor jeg blev fyret af den daværende uddeler med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Siden har jeg ikke handlet meget der. Men jeg synes den nuværende uddeler har gjort det godt - i modsætning til de to tidligere uddelere. De mange skift af uddelere har ikke været godt, og det er en del af grunden til, at butikken nu lukker, mener Lene Hansen.