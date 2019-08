I Faderens, Sønnens og Hurtigdåbens navn

Nogle bliver gift i Las Vegas. Andre finder sin dåbsdag i et festugekatalog. Esbjerg oplevede sin allerførste "drop-in-dåb", da Treenighedskirken lørdag havde åbnet op for, at man på dagen kunne dukke op og blive døbt. Men der var nu ikke noget Las Vegas, men tværtimod stor eftertanke, højtidelighed og nærvær over dagen.

Det er lørdag formiddag, og der er for første gang i Esbjergs historie drop-in-dåb i byen. Treenighedskirken står bag, for her havde præsten Miriam Florez hørt om, at man med succes har forsøgt sig med den form for mere enkle kom-forbi-dåb i København. Nu ville kirken se, om det også var noget, der var et behov for i Esbjerg.

Men noget er anderledes. Det har den velreflekterede gut ret i. For lidt siden var han "bare" en dreng med et navn, som var noteret i folkeregistret. Nu er han blevet en del af menigheden i folkekirken, og han har lige været igennem en af de allerstørste kirkelige handlinger. Dåben.

I alt 13 mødte op for at blive døbt i Treenighedskirken lørdag mellem klokken 10 og 14.. Aldersmæssigt spændte de fra babyer til voksne, og dagen sluttede af med at lille Christian på 10 måneder blev døbt. Hvor andre kun kom med den nærmeste familie og et dåbsvidne eller flere, mindede Christians dåb om en helt almindelig barnedåb, for han havde 52 gæster med. Efter forældrene havde tændt dåbslyset for ham, begyndte Christian spontant at klappe, så alle gæster endte med at gå klappende ud af kirken. Mange af de fremmødte havde opdaget muligheden for drop-in-dåb i festugeavisen, hvor dåben stod som et arrangement. Lige mellem "Åbent hus hos Marineforeningen" og containerudstillingen. Dagens præst, Miriam Florez, som også lyder titlen stiftspræst for åndeligt søgende, oplevede det som en fantastisk og meget bevægende dag. Dåben er et sakramente i kirken, det vil sige en hellig handling, og hun fandt det smukt, at det regnede samtidig, da dåben jo også beskæftiger sig med vand, renselse og indvielse.

- Jeg forestiller mig, at når man har et lille barn, der skal døbes, er der en masse forventninger om, at barnet skal have noget bestemt tøj på, og der skal spises frikadeller bagefter. Men hvordan reagerer barnet på dagen, og hvornår skal man lige få sat frikadellerne i ovnen? En almindelig dåb har selvfølgelig mange plusser, men jeg forestiller mig også, at det kan blive en lidt stresset dag, siger Sanders far, Stiwi Serup Ingersvang (i baggrunden), som var meget begejstret for drop-in-dåben lørdag. Foto: Lars Thomsen

Hellere nærvær end stor dåbsfest

Andre bliver forpustede ved tanken om, at nu skal man også til møde med præsten, rense dåbskjolen og finde en dato, hvor hele familien kan. Så er det lettere med en drop-in-dåb under Esbjerg Festuge, hvor der bare står, at man skal møde op i kirken og tage ID med. Det er alt.

- Det interessante er, at selv om det måske umiddelbart kan se lidt poppet og Las Vegas-agtigt ud med sådan en "drop-in-dåb" og så ligefrem i et festugekatalog, så er det faktisk præcis det modsatte for de folk, der er dukket op i dag. Det at blive døbt er virkelig noget, de har overvejet grundigt - store som små - og hvor de ønsker den her mere intime og intense ceremoni, som faktisk bliver meget højtidelig, selv om det kun varer et kvarters tid. Skønt man bare kunne møde op, har flere faktisk kontaktet mig på forhånd og talt om, hvorfor de gerne vil døbes, og de har sat sig godt ind i det. Det er noget, der virkelig betyder noget, siger Miriam Florez.

Klokken nærmer sig 11.30, og der er ved at være godt fyldt op ved de to langborde i sognehuset, hvor kirken har gjort dagen lidt festlig med vin, kaffe, småkager, servietter og flag. Her venter en mor med sin dreng på syv år og datter på ni år, som ikke blev døbt som små, men hvor datteren gerne vil konfirmeres - så nu kan begge lige klares i dag. Her sidder den voksne kvinde, som selv gerne vil døbes i dag, for det har hun tænkt på længe, men bare ikke lige fået gjort. Og der kommer også helt små babyer og hele familier, for forældre og store børn nu får dåbsdag samme dag.