I Esbjerg kommer de ledige i arbejde

- Det her er en rigtig god historie både menneskeligt og økonomisk, fordi vi er lykkes med det, jeg vil kalde en håndholdt indsats over for de ledige. Vi er kommet tættere på dem, og det giver altså resultater, siger formand for social- og arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø (Borgerlisten)

For selv om forsøget har krævet, at der blev ansat yderligere seks medarbejdere på Jobcenter Esbjerg, har der foreløbig været en nettofortjeneste på godt tre millioner kroner, fordi de ledige er kommet hurtigere i arbejde end ellers.

Forsøget fra Esbjerg involverer en samlet gruppe på 2129 ledige, der siden januar 2017 er blevet tilbudt flere samtaler med sagsbehandlere på Jobcenter Esbjerg.Over for dem har stået en kontrolgruppe på 2988 personer, der er forsat med at få det normale tilbud med seks samtaler i løbet af et halvt år. Sådan en gruppe har man for at sikre, at det er det ekstra tilbud, der giver resultatet, og ikke eksempelvis ændrede konjunkturer. Fra start var succeskriteriet, at personerne i forsøget skulle være mindst ni dage kortere ledige end kontrolgruppen, og indtil videre er resultatet 19 dage. I alt har Esbjerg Kommune netto sparet 3.217.000 kroner på forsøget. Kilde: Jobcenter Esbjerg

Flere samtaler

Den konkrete forandring i forhold til det normale tilbud til ledige er langt flere samtaler. Således er det normalt, at man som ledig i løbet af et halvt år skal til seks samtaler, men i Esbjerg-forsøget er dette skruet op til 11.

- Vi er i højere grad i stand til at hjælpe de ledige med eksempelvis idéer til, hvor de kan søge job, eller hvad de kunne prøve at gøre for at komme i kontakt med virksomheder. Som jobsøgende kan man godt gå i stå, og når der er kortere mellem samtalerne, går man ikke i stå så lang tid, fortæller udviklingskonsulent Connie Faurby fra Jobcenter Esbjerg.

Forsøget med flere samtaler blev indledt i 2017 og løber foreløbig til udgangen af 2018, og står det til udvalgsformand Henrik Vallø, er der ingen tvivl om, at det skal fortsætte.

- Vi ville jo i virkeligheden være godt dumme, hvis vi ikke gjorde, og i øvrigt heller ikke udvidede ordningen til også at omfatte kontrolgruppen, for vores overordnede mål er selvfølgelig at få så mange i arbejde som muligt, men vi skal selvfølgelig have forsøget evalueret ordentligt, før vi tager stilling, siger Henrik Vallø.