I Esbjerg kan et borgmesterkontor indrettes for 500 kroner - inklusive moms

Der er forskel på pengeforbruget i øst og vest - borgmesterportræt til 100.000 kroner i København og indretning af kontorer for 130.000 kroner. I Esbjerg har borgmesteren brugt 599 kroner på sit nye kontor, og godt 400 kroner på et portrætfotografi.

Med til historien hører dog, at Johnny Søtrup i 2012 skiftede nogle møbler ud med nye - herunder en kontorstol, et par lamper, et mødebord med stole samt investerede i en ny reol. Den samlede pris var dengang små 120.000 kroner.

Et noget anderledes forbrug har Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), haft til nyindretning af kontoret efter sin forgænger, borgmester Johnny Søtrup (V). Helt præcis 599 kroner inklusive moms, lyder regningen på, og den dækker over tre alurammer med Esbjerg-motiver, der er blevet sat op på væggen bag borgmesterens skrivebord.

Helt præcis lød det samlede beløb på mindst 1.616.791,02 kroner inklusive moms, men tre ministre tegnede sig for tilsammen lidt over én million kroner af de samlede udgifter.

Esbjerg Kommune: Fra tid til anden interesserer medierne sig for de folkevalgtes forbrug af skatteydermidler til både rejser, telefoni og kontorindretning - således kom det for en lille månedstid siden frem, hvor meget de 22 ministre i Lars Løkke Rasmussens regering havde brugt på nyindretning af deres kontorer.

Anders Drejer, professor i ledelsesstrategi ved Aalborg Universitet, har udtalt sig til Berlingske i forbindelse med portrætfotograferingen af Pia Allerslev (V), og han blev citeret for, at det er »dybt problematisk og uansvarligt« at bruge skattekroner på den slags.Han påpeger, at der skal spares i det offentlige, og han forstår derfor ikke, hvorfor politikerne har ret til at bruge så mange penge på billeder af sig selv. "Det sender et signal om, at politikerne bor på en anden planet", lød det. Også professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, udtalte sig. Han forklarede, at valget af borgmesterportrætter er et holdningsspørgsmål, og at det er lovligt, at kommunen bruger offentlige midler på borgmesterportrætter.

Æselspark

Forleden kom det desuden frem i Berlingske, at den nu forhenværende børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev (V), blev fotograferet - i stedet for at blive malet, som man traditionelt gør på de kanter - til et portræt, der skal hænge på rådhuset. Prisen lød på 98.700 kroner. Kunstfotografen, der fotograferede Pia Allerslev, er den anerkendte Trine Søndergaard.

Men som JydskeVestkysten kunne fortælle for knap ét år siden, kostede Jesper Frost Rasmussens borgmesterportræt til væggen bag byrådssalen blot omkring 400-500 kroner - fotografiet blev taget af kommunens egen fotograf, og hans timeløn er regnet med. Forskellen til København var til at tage at føle på, og i Berlingske kom Esbjergs borgmester da også med et slet skjult æselspark til kollegerne på Københavns Rådhus:

»I Esbjerg Kommune kunne vi under ingen omstændigheder finde på at bruge knap 100.000 kroner på et fotografi af en borgmester. Vi har stort fokus på, hvordan vi bruger borgernes og kommunens penge så hensigtsmæssigt som muligt. Nogle kommuner har flere midler end andre kommuner, og derfor kan de i for eksempel København bruge penge på at slå til Søren,« sagde Jesper Frost Rasmussen til Berlingske og fik dermed igen-igen gjort opmærksom på en af sine mærkesager, nemlig ønsket om en udligningsreform, der skal fordele statens midler anderledes til kommunerne, end de bliver i dag.