I 2020 tappes den sidste Frem-sodavand i Ribe

Fuglsang-gruppen overtog i november 2016 Mineralvandsfabrikken Frem A/S i Ribe, og torsdag offentliggjorde Fuglsang, at det etablerer et nyt stort øl- og sodavandstapperi på en 65.000 kvadratmeter grund tæt på motorvejen ved Hammelev, syv kilometer vest for Haderslev.

RIBE: I 2020 tappes den sidste Frem-sodavand på tapperiet hos Mineralvandsfabrikken i Ribe. Dermed slutter en epoke, som var varet uafbrudt siden 1949, men det har længe været kendt, at tapningen af sodavand hos Frem skulle flyttes til Haderslev efter, at bryggeriet Fuglsang i slutningen af 2016 overtog mineralvandsfabrikken i Ribe.

Torsdag offentliggjorde Bryggeriet Fuglsang så, at det har købt to meget store sammenhængende grunde - i alt 65.000 kvadratmeter - nord for frakørsel 68, Haderslev/Vojens. Her skal der opføres et helt nyt tapperi til både mineralvand og øl.

Direktør Kim Fuglsang understreger dog, at selvom tapningen af Frem-sodavand rykker ud af Ribe, beholder Fuglsang-gruppen sin tilstedeværelse i Ribe i form af Mineralvandsfabrikken Frems store lager på Tycho Brahes Vej i det nordlige Ribe.

- Her råder vi over 6000 kvadratmeter lager, distribution og logistik. Her har vi tre-fire ansatte, og i takt med at vi forventer en øget produktion i kraft af det helt nye tapperi kan det også godt betyde ekstra ansatte i Ribe. Det vil vi se til den tid, lyder det fra direktøren.

Bygningen af det nye store tapperi uden for Haderslev kommer altså til at vare et par år, og indtil da vil der fortsat blive tappet Frem-sodavand i Ribe.