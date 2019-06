Hyllesteds stemmetal raslede ned

Enhedslistens folketingsmedlem fra Esbjerg fik 1862 personlige stemmer i de to Esbjergkredse i 2015. Denne gang måtte han nøjes med 1295. Det er ikke tilfredsstillende, siger han og varsler modtræk.

Esbjerg: Henning Hyllested fortsætter i Folketinget for Enhedslisten, men han er svækket. Hans samlede personlige stemmetal raslede ned til 2354 personlige stemmer mod 3221 ved forrige valg. Et tab på 867 personlige stemmer

I de to Esbjerg-kredse er faldet endnu voldsommere. Den 65-årige folketingsmand mistede en tredjedel af sine stemmer i de to kredse og fik 1295 personlige stemmer mod 1862 ved valget i 2015. Det er et tab på 567 personlige stemmer.

- Det er ikke tilfredsstillende af gå tilbage. Men vi bevarer et mandat i Syddanmark, og det er efter omstændighederne godt, siger Henning Hyllested, som bevarer sin plads i Folketinget for endnu en periode. En periode, som bliver hans sidste i Folketinget på grund af Enhedslistens opstillingsregler.

Enhedslisten fik en tilbagegang på 0,9 procentpoint på landsplan til 6,9 procent og mistede et mandat. Den lokale tilbagegang er altså alarmerende.

- Vi skal have gjort noget ved tilbagegangen. Vi må se, om der er nogle lokale forhold i Esbjerg, hvor vi skal markere os bedre. Men det bliver ikke min opgave til næste valg. Jeg har udtjent min værnepligt til den tid og vil måske være 69 år ved næste valg.

Henning Hyllested peger også på Anders Kronborgs og Socialdemokratiets flotte valg i Esbjerg, som årsag til Enhedslistens nedtur.

- Anders Kronborg er slået godt igennem, han er klar i mælet.